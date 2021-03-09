Костянтин Черніков став новим представником Людмили Денісової на Донбасі. Попереднього представника омбусмена Павла Лисянського звільнили після бійки.

Як повідомляється, Черніков обіймає посаду представника Уповноваженого Верховної Ради з дотримання прав

жителів Донецької та Луганської областей. Раніше він був головою Слов'янської районної ради Донецької області. Нагадаємо Представника омбудсмена Лисянського звільнили через бійку в ресторані Що відомо про Костянтина Чернікова Як вказано у його декларації, яку він подав перед звільненням з посади голови Слов'янської райради, він володіє ділянкою в селі Богородичне. Окрім того, має житловий будинок і ще одну ділянку в Слов'янську.

Задекларував авто Daewoo Gentra 2013 року випуску.

Його дружина Тетяна Чернікова – директорка Малинівської школи і колишня депутатка Миколаївської міської ради Слов'янського району. Вона також володіє кількома земельними ділянками. За що звільнили попереднього представника омбудсмена У грудні 2020 року в соцмережах опублікували відео бійки в ресторані у Святогірську на Донеччині.

У ній брав участь представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

Конфлікт виник через карантинні обмеження, яких намагався дотримуватися ресторан. Працівники закладу просили компанію покинути приміщення, адже вони закриваються після 22:00.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова одразу ж призначила службову перевірку й тимчасово відсторонила свого підлеглого.

За декілька днів його звільнили.