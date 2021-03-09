На Донбасі новий представник омбудсмена: старого звільнили після дебошу у ресторані
Костянтин Черніков став новим представником Людмили Денісової на Донбасі. Попереднього представника омбусмена Павла Лисянського звільнили після бійки.
Джерело:сайт омбудсмена
Як повідомляється, Черніков обіймає посаду представника Уповноваженого Верховної Ради з дотримання прав
жителів Донецької та Луганської областей. Раніше він був головою Слов'янської районної ради Донецької області.
Нагадаємо Представника омбудсмена Лисянського звільнили через бійку в ресторані
Що відомо про Костянтина Чернікова
- Як вказано у його декларації, яку він подав перед звільненням з посади голови Слов'янської райради, він володіє ділянкою в селі Богородичне. Окрім того, має житловий будинок і ще одну ділянку в Слов'янську.
- Задекларував авто Daewoo Gentra 2013 року випуску.
- Його дружина Тетяна Чернікова – директорка Малинівської школи і колишня депутатка Миколаївської міської ради Слов'янського району. Вона також володіє кількома земельними ділянками.
За що звільнили попереднього представника омбудсмена
- У грудні 2020 року в соцмережах опублікували відео бійки в ресторані у Святогірську на Донеччині.
- У ній брав участь представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.
- Конфлікт виник через карантинні обмеження, яких намагався дотримуватися ресторан. Працівники закладу просили компанію покинути приміщення, адже вони закриваються після 22:00.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова одразу ж призначила службову перевірку й тимчасово відсторонила свого підлеглого.
- За декілька днів його звільнили.
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