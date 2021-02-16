МВС проштовхує корупційний законопроєкт про обіг зброї, – Учайкін

Парламентарі так і не змогли дійти згоди щодо того, чи мають українці право вільно володіти зброєю. Причиною цього стала частина законопроєкту про легалізацію короткоствольної зброї, а саме – придбання і зберігання вдома пістолета чи револьвера.

Голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін підтримує альтернативний проєкт. Про це він повідомив в ефірі.

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Законопроєкт про обіг зброї – корупційний

Експерт закликав обранців не дати жодного голосу основному законопроєкту.

Тому ще це корупційний проєкт, який проштовхує МВС через свій профільний комітет,

– сказав Учайкін.

За його словами, це стало очевидно на тлі останньої соціології, яку оприлюднила компанія Info Sapiens.

► 65% громадян України відчувають себе достатньо впевненими та відповідальними, щоб володіти короткоствольною зброєю.

► 61% – наполягають на тому, щоб Верховна Рада ухвалила той варіант законопроєкту, який передбачає їхнє право на самозахист.

► 86% усвідомлюють, що всі небезпеки їх, перш за все, очікують на вулиці, а не вдома.

Альтернативний проєкт – збалансований

Головний законопроєкт про обіг зброї, як зауважив Учайкін, "який тримає за радянське минуле, наділяє неймовірними корупційними схемами і впливом МВС, має піти у смітник".

Водночас на арену потрібно вивести альтернативний законопроєкт, який підтримується абсолютно всіма фахівцями, які працювали над створенням цього документа: виробниками, імпортерами, спортсменами, мисливцями,

– зауважив голова асоціації власників зброї.

Він також сказав, що альтернативний проєкт – збалансований. Він має запобіжники, які чітко гарантують, що короткоствольна зброя не попаде до непідготовлених людей.

Легалізація зброї в Україні: коротко