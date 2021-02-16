МВС проштовхує корупційний законопроєкт про обіг зброї, – Учайкін
Парламентарі так і не змогли дійти згоди щодо того, чи мають українці право вільно володіти зброєю. Причиною цього стала частина законопроєкту про легалізацію короткоствольної зброї, а саме – придбання і зберігання вдома пістолета чи револьвера.
Джерело:24 канал
Голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін підтримує альтернативний проєкт. Про це він повідомив в ефірі.
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Законопроєкт про обіг зброї – корупційний
Експерт закликав обранців не дати жодного голосу основному законопроєкту.
Тому ще це корупційний проєкт, який проштовхує МВС через свій профільний комітет,
– сказав Учайкін.
За його словами, це стало очевидно на тлі останньої соціології, яку оприлюднила компанія Info Sapiens.
► 65% громадян України відчувають себе достатньо впевненими та відповідальними, щоб володіти короткоствольною зброєю.
► 61% – наполягають на тому, щоб Верховна Рада ухвалила той варіант законопроєкту, який передбачає їхнє право на самозахист.
► 86% усвідомлюють, що всі небезпеки їх, перш за все, очікують на вулиці, а не вдома.
Альтернативний проєкт – збалансований
Головний законопроєкт про обіг зброї, як зауважив Учайкін, "який тримає за радянське минуле, наділяє неймовірними корупційними схемами і впливом МВС, має піти у смітник".
Водночас на арену потрібно вивести альтернативний законопроєкт, який підтримується абсолютно всіма фахівцями, які працювали над створенням цього документа: виробниками, імпортерами, спортсменами, мисливцями,
– зауважив голова асоціації власників зброї.
Він також сказав, що альтернативний проєкт – збалансований. Він має запобіжники, які чітко гарантують, що короткоствольна зброя не попаде до непідготовлених людей.
Легалізація зброї в Україні: коротко
- Комітет з питань правоохоронної діяльності порекомендував Верховній Раді ухвалити закон про легалізацію зброї. Відповідно до нього, людина матиме посвідчення, де зазначатимуть відповідні категорії зброї, які вона може придбати.
- У МВС та Нацполіції виступають проти дозволу короткоствольної зброї.
- Глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зауважив, що у випадку провалу голосування у першому читанні за закон про обіг зброї його ще раз винесуть на розгляд.
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