Корупційні схеми на митниці: Уманський передав інформацію правоохоронцям
Правоохоронці вже мають дані щодо компаній, які можуть бути причетні до корупційних схем на митниці та ДФС. Відповідні докази збирали пів року і виявили, що робота цих компаній була незаконною щодо сплати податків.
Про це розповів ексрадник Андрія Єрмака з питань боротьби зі схемами на митниці та в ДФС Ігор Уманський. В ефірі 24 каналу він заявив, що написав заяву у правоохоронних органах.
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"Написавши заяву у правоохоронні органи, я передав назви компаній, їхні коди ЄДРПОУ, помісячні результати їхньої, на моє переконання, некоректної та незаконної роботи щодо сплати податків", – розповів ексміністр.
За пів року діяльність цих компаній була розписана і передана правоохоронцям, вони мають за це відповідати,
– додав Уманський.
Чи розслідують ці схеми
Уманський заявив, що ходив на допити, адже були порушені окремі кримінальні справи за його заявою.
"Ходив у прокуратуру, найбільше з ДБР спілкувався щодо їхніх розслідувань. Був у СБУ і з Бакановим (очільником СБУ – 24 канал) спілкувався. Його заступник сказав, що багато чого вони знали, але й багато стало для них новим і цікавим", – розповів він.
За словами Уманського, по деяких епізодах вже іде слідство. Кримінальні провадження порушили, але чим це все завершиться – невідомо.
"Ми з вами маємо почути це навесні. Коли говорили, що посадки будуть весною, напевно, забули уточнити, якої саме", – підсумував він.
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