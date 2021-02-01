Рівень корупції в Україні традиційно залишається досить високим. Згідно з Індексом сприйняття корупції, наша країна взагалі опинилася на 117 місці зі 180 країн, що не дивно, враховуючи події останніх місяців.

Джерело: 24 канал

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила чергове щорічне дослідження – "Індекс сприйняття корупції" за 2020 рік. Якщо порівняти з попереднім роком, то Україна трохи поліпшила свої показники, втім, порівнюючи з сусідніми країнами видно, що у нас досі найнижчі показники.

Цікаво Я поставив на кін все, – Зеленський розповів про боротьбу з корупцією

Яке місце Україна посіла в індексі сприйняття корупції

Transparency International Ukraine повідомляють, що за 2020 рік Україна набрала 3 бали та з 33 балами посіла 117 місце серед 180 країн. Такі результати нашої держави в Індексі сприйняття корупції-2020 (CPI). У Індексі позначка у 100 балів означає, що корупція в країні майже відсутня, а от позначка у 0 балів означає, що країною керує корупція.

Андрій Боровик, виконавчий директор ТІ Україна, каже, що в індексі використовується інформація від бізнесу, експертів, інвесторів.

За останній рік Україна набрала три бали в індексі сприйняття корупції, загалом у нас 33 бали зі 100 можливих. І Україні посідає сумне 117 місце серед 180 країн. Зростання чи зменшення показника до трьох балів вважається статистично незначущим результатом. Більшість позитивного впливу на цей результат мали ті змінив країні, які відбувалися до весни минулого року,

– зазначив Боровик.

Так само 33 бали за минулий рік набрали Єгипет, Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія. Серед сусідніх країн більше за Україну мають майже всі, Молдова має 34 бали, Білорусь 47 балів. Зате ми випереджаємо Росію, яка має 30 балів.

Лідери Індексу сприйняття корупції у 2020 році не змінилися — це Данія та Нова Зеландія, які набрали по 88 балів. У кінці списку залишаються Сомалі (12), Південний Судан (12) і Сирія (14).

Варто також додати, що це саме Індекс сприйняття корупції, він не показує рівень корупції, він показує, як сприймають корупцію в країні.

У Transparency International також кажуть, що більшість країн практично не досягла прогресу в боротьбі з корупцією за останнє десятиліття. До того ж, більше ніж дві третини досліджених країн набрали менше ніж 50 балів зі 100, а середній бал по світу – лише 43 бали.

Графіка Transparency International Ukraine

Як змінювався рейтинг Україні в Індексі сприйняття корупції:

2013 рік – 25 балів

2014 рік – 26 балів

2015 рік – 27 балів

2016 рік – 29 балів

2017 рік – 30 балів

2018 рік – 32 бали

2019 рік – 30 балів

2020 рік – 33 бали

Що вплинуло на зростання Україні в Індексі

На зростання Україні в рейтингу вплинули наступні фактори:

запуск Вищого антикорупційного суду;

перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції;

антикорупційні зміни, впроваджені під час "турборежиму" Верховною Радою восени 2019 року;

тестовий запуск НАЗК електронного реєстру звітності політичних партій;

антикорупційні ініціативи уряду Олексія Гончарука;

мала приватизація.

Ризики, які можуть негативно вплинути на Індекс сприйняття корупції у 2021 році це:

затримка з імплементацією судової реформи;

спроби нівелювати досягнення у сфері публічних закупівель;

тиск на антикорупційні інституції;

зростання кількості нападів на громадських активістів, відсутність покарання винних у нападах.

Що допоможе знизити рівень корупції

Експерти дали рекомендації на 2021 рік, які допоможуть знизити рівень корупції, так, потрібно:

сформувати професійну та незалежну судову реформу;

забезпечити незалежність та спроможність антикорупційної інфраструктури;

запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель.

Катерина Риженко, керівниця юридичного відділу ІТ Україна, каже, що необхідно розблокувати та підготувати об’єкти до приватизації, також потрібно максимально відкрити реєстри об’єктів державної власності. Окрім цього, треба продовжувати впроваджувати міжнародні стандарти у сфері закупівель.

Минулий рік нам підтвердив, що відсутність незалежної та професійної судової гілки влади багато реформаторських зусиль зводить нанівець. Треба звернути увагу на реформу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Треба нарешті ліквідувати окружний адміністративний суд Києва,

– зазначила Риженко.