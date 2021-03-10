Агресивний маркетинг та корупція є навіть у сфері похоронних послуг. Журналісти проаналізували, як працює похоронна сфера у багатьох регіонах.

Нюанси є, але загалом ситуація із нав'язуванням приватних похоронних послуг характерна для всієї країни. У розпал пандемії в колеги Bihus.Info померла родичка і лікар швидкої допомоги залишив її родині телефон нібито співробітника київського моргу і сказав – дзвонити йому.

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Однак про те, що насправді цей номер приведе до ФОПа, який виставить "космічний" прайс за кожен свій ритуальний рух, лікар не сказав. Далі був величезний рахунок, на десятки тисяч гривень, слово "стоп" самим собі та пошук альтернативних послуг від міста.

Це стало приводом розповісти, як медики і поліція співпрацюють з приватними похоронними компаніями. Інколи ситуація складається так, що ці приватники у "магічний" спосіб дізнаються телефони родичів померлого і самі починають їм надзвонювати, чи взагалі приходять додому, щоб скористатися моментом, доки ті – розгублені та приголомшені горем.

Приклади нав'язування послуг

У 2019 році в Андрія Мечева після тривалої хвороби помер батько, швидку медичну допомогу викликали одразу.

Я одразу пояснив, що нам потрібна бригада для констатації смерті – поклав слухавку і одразу викликав поліцію. Як тільки я поклав трубку – пролунав дзвінок,

– розповів чоловік.

Він пригадав, що йому телефонували нібито з ритуальної контори і казали, мовляв, давайте ми вам допоможемо, зараз може під'їхати людина, розібратися з поліцією і швидкою, з усіма довідками, і відвезти тіло батька на Оранжерейну – вулицю у Києві, де розташований комунальний морг.



Андрію Мечеву телефонували з ритуальної контори / Фото Bihus.Info

За наступні 15 хвилин Андрієві подзвонили ще двічі із такими ж пропозиціями. Чи була це одна і та сама фірма, чи різні – він навіть не з'ясував, але свої відчуття запам'ятав добре.

За відчуттями, це був такий моральний тиск. В таких ситуаціях на родичів людини – банальний тиск,

– розповів Андрій Мечев.

Інша ситуація – у дружини Ігоря Поснова померла бабуся, тоді сама поліція вже на місці почала нав'язувати йому платні послуги підприємців. За його словами, приїхали працівники поліції і почали одразу ж вести до того, що потрібно везти тіло в платний морг. Водночас вони наполягали на тому, що не існує на Оранжерейній державного моргу.

"Вже за півгодини ці "ходоки" прийшли з пропозиціями своїх платних послуг. Нахабно "валили" в двері – просто голову опустили і "валили" в квартиру", – розповів Ігор Поснов.

Родині журналістки Bihus.Info Марії Землянської контакт похоронного ФОПа підсунув лікар швидкої, але сказав, що це номер співробітника столичного моргу.

У нашому випадку це був лікар, який дав контакти людини. Він сказав, що це – працівник київського моргу і не уточнював. Ми розуміли, що це будуть платні послуги, але ми не розуміли порядок цін,

– розповіла Землянська.

Після телефонної розмови, через 15 хвилин, вдома у журналістки вже був "агент". Потім з'ясувалося, що його приїзд коштував 550 гривень.



Родині Марії Землянської контакт похоронного ФОПа підсунув лікар / Фото Bihus.Info

Схеми співпраці медиків і поліції

В усіх трьох історіях родичі померлих подзвонили у "швидку" і поліцію – зробили все правильно. Проте далі ті почали нав'язувати співрозмовникам конкретні похоронні підприємства, приватні, або взагалі просто злили приватникам номери та адреси цих родичів, за їхньою спиною.

Це – давно відпрацьовані схеми співпраці медиків і поліції з приватними ритуальними службами. Ці схеми працюють, бо до смерті не готуються, сідаючи за аналіз ринку ритуальних послуг, інколи родичі просто не знають, куди звертатися і тут – лікарі чи поліція підказують розгубленим людям прямі контакти чи самі ритуальники з'являються на порозі.

На перший погляд – порятунок, на другий – "розвод" на гроші. На ці схеми звертали увагу навіть в Антимонопольному комітеті. Держуповноважена комітету 2015 – 2019 років Агія Загребельська розповіла, що відповідні особи, отримуючи виклик про смерть людини, можуть одразу передавати цю інформацію ділкам з ритуальної компанії – за певну винагороду.

Якщо у вас трапилося лихо, першими з'явитися на порозі можуть не працівники правоохоронних органів, а перш за все, наприклад, працівники ритуальної компанії,

– сказала Загребельська.



На схеми у похоронній сфері звернули увагу в АМКУ / Скриншот з відео Bihus.Info

Тиск на родичів померлого перетворюється ледь не на шантаж, це відбувається навіть тоді, коли людина помирає в лікарні. Лікарі кажуть рідним приблизно таке: "Якщо ви не замовите у нас похоронні послуги, то довідку про смерть, медичний висновок, ви можете отримати завтра".

"Люди розуміють, що у них "зривається" похорон, що на завтра вони вже повинні поховати, а завтра – тільки довідку отримають", – розповів власник похоронного дому Вадим Малиновський.

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Це робиться для того, щоб "витрусити" гаманець "клієнта", користуючись його емоційним станом. Приватні ритуальні компанії накручують ціни, як ботоферми лайки та коментарі.

Реальні прайси на ритуальні послуги

Журналістка Марія Землянська принесла реальні прайси послуг ритуального приватника та альтернативний чек від комунальників. Різниця в цінах настільки приголомшлива, що спершу навіть важко було повірити.

Родина Марії мала б віддати ФОПу, якого підсунув лікар швидкої, 30 тисяч гривень і частину навіть заплатила, поки не зрозуміла, що з цінами відбувається щось геть не те. Зрештою поховання без приватника зекономило їм понад 15 тисяч гривень.



Прайси послуг ритуального приватника значно відрізняються від комунальних / Скриншот з відео Bihus.Info

"Перше, що викликало в мене дике обурення – це довідка про реєстрацію смерті. Це видається у Державному відділі реєстрації смерті, абсолютно безкоштовна довідка, за якою зазвичай приходять родичі померлої людини. Вона робиться хвилин 10 і цей агент запропонував нам зробити цю послугу за 800 гривень", – розповіла журналістка.

Те саме – місце на кладовищі, яке у цьому агентстві пропонували за 6 тисяч, то зрештою родина журналістки за нього заплатила приблизно 2,5 тисячі гривень.

В той момент, коли ми почали запитувати, чому такі розбіжності у цінах, нічого іншого цей агент не знайшов, як використовувати такі емоційні речі. Він почав казати, що якщо щось не влаштовує і ми незадоволені його послугами, він привезе бабусю нам додому,

– розповіла Марія Землянська.

Навіть не знаю, що в цій історії спантеличує більше – що приватник сам напросився приїхати, щоб просто подивитися на небіжчика, ще й вписав потім це у рахунок, чи те, що дзвонити цьому "ділку "родичам сказав лікар.

Тобто лікар гарантував їм подвійний тариф на витрати через смерть близької людини.

Правила співпраці з нав'язаними приватниками

Перед тим, як співпрацювати з нав'язаними приватниками, потрібно пам'ятати, що своїх моргів у них, як правило, немає. Вони повезуть тіло в комунальний морг, але візьмуть гроші за все.

Якщо звернутись в той самий комунальний морг напряму, то певна кількість послуг буде взагалі безкоштовна. Санітари мають безплатно одягнути тіло, вкласти в труну і видати.

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Якщо поліція призначає розтин, він теж має бути безплатним. В такому випадку, до речі, поліція і має забезпечити перевезення тіла до комунального моргу. Так, частина послуг і в комунальному морзі – платна, а саме:

бальзамування;

перукар;

косметолог;

зберігання тіла довше трьох діб.

Але, судячи з чеків, коштують ці послуги в комунальників як мінімум вдвічі дешевше, ніж у приватників.

Все ніби зрозуміло на папері, але в реальності все стає дуже складним. Наприклад, у Києві комунальні морги частково орендують ті самі приватники. Тобто можна прийти в комунальний морг, бути впевненим, що ви спілкуєтеся з санітаром, але насправді спілкуватися з представником фірми.



Комунальні морги частково орендують приватники / Ілюстраційне фото / velesritual.com

Тоді ж комерція просто феєрично вплітається у безкоштовні послуги. За словами Агії Загребельської, є випадки, коли санітари моргу за сумісництвом працюють в ритуальній компанії, або навпаки – працівники ритуальної компанії за сумісництвом працюють в морзі.

Конкуренція у сфері ритуальних послуг

Де платне, а де безплатне – вже й не розбереш. Та й навряд чи в такій ситуації хтось матиме сили розбиратись, а комунальні морги і відділення лікарень тим часом перетворюють просто на магазини і похоронні бюро.

Вони розміщують ці ритуальні товари там, розумієте, відділення ніби перетворюється на ритуальний магазин чи щось таке,

– сказав доцент кафедри патологічної анатомії НМУ ім. Богомольця Петро Кузик.

У лікарні хворі можуть з вікон чути, як їм лунає похоронний марш, адже процесія починається прямо з відділення. І це – тільки прямі наслідки такого "ринку", а є ще й побічні ефекти.

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Ринок похоронних послуг – дуже специфічний, конкуренція тут має свої філософські особливості. Держуповноважена Антимонопольного комітету 2015 – 2019 років Агія Загребельська розповіла, що конкуренція на ритуальному ринку між компаніями відбувається не завдяки їхній вартості чи якості.

Конкуренція відбувається фактично щодо того, хто має більше корупційних зв'язків у правоохоронних органах та у кого більше корупційних зв'язків серед медичних працівників.

І ще – у кого більше боєприпасів. Похоронники орендують морги саме у відділеннях лікарень і вони стають полем бою.

У Києві це призводило до того, що просто спалювали відділення. Ну от одна фірма орендувала, інша хотіла теж там орендувати. Тож туди просто закинули коктейль Молотова,

– розповів Петро Кузик.

Схеми похоронних компаній

Майже всі співрозмовники Bihus.Info, не змовляючись, назвали найбільш агресивну похоронну фірму на ринку Києва: фірму "Петро Великий". Прикро, що керівниця фірми не захотіла спілкуватися. У Міністерстві охорони здоров'я і Національній поліції Bihus.Info також не захотіли розповісти, чи роблять щось для того, аби їх працівники не зливали похоронникам інформацію про померлих – проігнорували запити про коментарі.

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А дарма, це ж не лише про моральний бік питання, це ще й про порушення закону. За словами Агії Загребельської, фактично – це корупція, коли за повідомлення окремої інформації, яка стала відома цьому медичному працівнику чи працівнику правоохоронних органів у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків – вони отримують за поширення цієї інформації певну винагороду.

Про те, що робити у випадку нав'язування ритуальних послуг та якою повинна бути реакція держави – у програмі.