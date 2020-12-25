Майже 200 військовослужбовців підписали відкритий лист до слідства та суду щодо справи про катастрофу Ан-26. Вони просять змінити запобіжні заходи, призначені підозрюваним офіцерам – із тримання під вартою на м'якші.

Військовослужбовці навчальної авіаційної бригади з міста Чугуїв Харківської області звернулися з відкритою заявою до слідства та суду у справі про катастрофу Ан-26, яка сталася 25 вересня. Про це повідомляє 24 канал.

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У заяві військові попросили змінити призначені Печерським судом Києва запобіжні заходи:

Колишньому командиру військової частини Вячеславу Глазунову.

Та керівнику польотів Олександру Жуку.

Офіцери військової частини з Чугуєва просять змінити запобіжні заходи до Глазунова й Жука на м'якші. Наразі обидва військові льотчики перебувають під вартою.



Заява на підтримку офіцерів, підозрюваних у справі Ан-26: фото objectiv.tv

Авіатори у відкритій заяві наголосили:

Ситуація, коли військовослужбовця, який виконував свої службові обов'язки, прирівнюють до відкритого злочинця, негативно впливає на моральний та бойовий дух як окремих військових, так і цілих підрозділів. Ба навіть підриває авторитет Збройних сил України в цілому. І це все – в умовах збройної боротьби з країною-агресором на Сході України.

Заяву підписали 194 військовослужбовці авіаційної бригади Чугуєва, які поручилися за своїх побратимів.

До заяви долучилися й військові з інших частин – наприклад, Миргорода та Івано-Франківська. Усі вони також висловили готовність у всі можливі способи сприяти слідству у справі про катастрофу Ан-26.

Підписи військових на підтримку побратимів: фото objectiv.tv

Примітно, що заяву підписав і Андрій Тварковський – він став командиром бригади в Чугуєві після звільнення Глазунова.

Я – офіцер. І я, як і багато моїх побратимів, не розумію: чому корупціонера-хабарника або п'яного мажора, який збиває людей, звільняють під заставу, а офіцерів, які не ховаються та сприяють встановленню правди – закривають до СІЗО навіть без права внесення застави,

– написав Тварковський у фейсбуці.



Що слід пам'ятати про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу

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