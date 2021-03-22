На Житомирщині водій спровокував потрійну ДТП, загинула 16-річна та двоє юнаків

Жахлива аварія із трьома загиблими сталася вночі 22 березня в Коростишеві Житомирської області. За даними поліції ДТП спровокував водій Volkswagen.

Як з'ясували правоохоронці, внаслідок аварії загинули 20-річний власник "німця", старший від нього на рік пасажир та 16-річна дівчина, яка також перебувала в салоні Volkswagen.

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Ще одного пасажира легковика госпіталізували зі значними травмами медики швидкої.

Влетів у вантажівку після зіткнення з Chevrolet

Згідно з матеріалами кримінальної справи, аварія сталася на вулиці Київській у Коростишеві близько 1:00 ночі 22 березня.

Власник Volkswagen на величезній швидкості зачепив легковик, після чого його машина стала некерованою.

Автівку німецького виробництва відкинуло у припарковану на узбіччі вантажівку DAF.

Внаслідок зіткнення на місці загинули водій та ще двоє пасажирів легковика.

Водій Chevrolet не постраждав.

Всі загиблі є мешканцями Коростишева. У травмованого пасажира медики зафіксували 1,99 проміле алкоголю в крові. Цілком ймовірно, що водій Volkswagen також перебував у стані сп'яніння. Це з'ясовують експерти.

За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Однак покарати за нього, скоріш за все, нікого не зможуть, оскільки ймовірний винуватець загинув.

Дивіться відео жахливої ДТП на Житомирщині: