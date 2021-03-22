На Житомирщині водій спровокував потрійну ДТП, загинула 16-річна та двоє юнаків

Джерело:Поліція Житомирської області
Жахлива аварія із трьома загиблими сталася вночі 22 березня в Коростишеві Житомирської області. За даними поліції ДТП спровокував водій Volkswagen.
Як з'ясували правоохоронці, внаслідок аварії загинули 20-річний власник "німця", старший від нього на рік пасажир та 16-річна дівчина, яка також перебувала в салоні Volkswagen.
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Всі загиблі є мешканцями Коростишева. У травмованого пасажира медики зафіксували 1,99 проміле алкоголю в крові. Цілком ймовірно, що водій Volkswagen також перебував у стані сп'яніння. Це з'ясовують експерти.
За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Однак покарати за нього, скоріш за все, нікого не зможуть, оскільки ймовірний винуватець загинув.
Дивіться відео жахливої ДТП на Житомирщині: