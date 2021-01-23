Вбив співмешканку, а потім вчинив самогубство: жахливі подробиці розправи на Житомирщині

У Коростені, що на Житомирщині, чоловік вбив жінку з якою разом проживав. Після цього він наклав на себе руки.

До поліції надійшло повідомлення, що 22 січня виявили тіло загиблої. Про це повідомили на офіційній сторінці правоохоронців Житомирщини.

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Вбив жінку у Коростені

Тіло жінки сусіди знайшли вранці у під'їзді будинку. Її особу одразу встановили. Загиблій було 30 років.

Експерти оглянули місце події. Вони засвідчили, що постраждалій завдали багато різаних ран, це й призвело до смерті.

Ми дізнались, що жінка проживала у цьому ж під'їзді, на другому поверсі у квартирі співмешканця. Однак дверей в оселі ніхто не відчиняв, а вони були замкнені зсередини. Ми потрапили через балкон, щоб встановити усі обставини вбивства,

– розповів начальник Коростенського районного управління поліції Дмитро Гаращенко.

Потім чоловік вчинив самогубство

Крім цього, виявили і причетного до її вбивства. Ним виявився співмешканець. Той покінчив життя самогубством у сусідній кімнаті. Через кілька днів йому мало виповнитись 35 років.

. Обставини загибелі співмешканців поки розслідують. Попередньо: чоловік завдав жінці ножові поранення, а коли вона вибігла із квартири, тоді він наклав на себе руки.