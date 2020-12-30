З коронавірусного фонду використали майже 80% коштів: скільки ще залишилося
Станом на 28 грудня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 57,1 мільярда гривень. Загалом же у коронавірусному фонді було 72 мільярди гривень.
З них на охорону здоров'я використали 14,7 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Важливо Чому МОЗ не використало навіть половини грошей з коронавірусного фонду
Куди пішли гроші
- 84 мільйони гривень використали на закупівлю апаратів ШВЛ;
- майже 2 мільярди гривень – на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я;
- 1,5 мільярда гривень направили місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем;
- 5,5 мільярда гривень – на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам;
- 12,8 мільярда гривень спрямували на соціальний захист
Коронавірусний фонд: що про це відомо
- Цей фонд екстрено створили навесні 2020 року. Він мав допомогти державі боротися з пандемією коронавірусу.
- Спершу коронавірусний фонд становив 65,7 мільярда гривень. А потім його збільшили до 72 мільярдів гривень.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у 2021 році Україна матиме резервний фонд для боротьби з коронавірусом. Його наповнюватимуть не напряму з держбюджету, а за допомогою тих ресурсів, які отримуватиме держава.
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