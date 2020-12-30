Станом на 28 грудня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 57,1 мільярда гривень. Загалом же у коронавірусному фонді було 72 мільярди гривень.

З них на охорону здоров'я використали 14,7 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. Важливо Чому МОЗ не використало навіть половини грошей з коронавірусного фонду Куди пішли гроші 84 мільйони гривень використали на закупівлю апаратів ШВЛ;

майже 2 мільярди гривень – на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я;

1,5 мільярда гривень направили місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем;

5,5 мільярда гривень – на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам;

12,8 мільярда гривень спрямували на соціальний захист Зверніть увагу! Водночас на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг витратили 24,9 мільярда гривень. Коронавірусний фонд: що про це відомо Цей фонд екстрено створили навесні 2020 року. Він мав допомогти державі боротися з пандемією коронавірусу.

Спершу коронавірусний фонд становив 65,7 мільярда гривень. А потім його збільшили до 72 мільярдів гривень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у 2021 році Україна матиме резервний фонд для боротьби з коронавірусом. Його наповнюватимуть не напряму з держбюджету, а за допомогою тих ресурсів, які отримуватиме держава.