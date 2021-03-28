Коронавірус у ЗСУ: за добу захворіли ще 115 військових

За минулу добу, 27 березня, COVID-19 виявили у 115 військовослужбовців Збройних сил України. З них до лікарень госпіталізували 21 особу.
У пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ щодня інформують про епідемічну ситуацію Станом на 28 березня, 2 632 військових хворіють на коронавірус.
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Наразі на самоізоляції через COVID-19 перебувають 777 працівників ЗСУ.
Від початку вакцинації щеплення проти коронавірусу вже отримали 18 617 військових. Вони щепилися однією дозою вакцини.
З них 2 138 – це військові медики. За минулу добу, 27 березня, щепили від коронавірусу ще 440 осіб.