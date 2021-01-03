Коронавірус у ЗСУ: за добу зареєстрували рекордно низьку кількість нових хворих
За минулу добу в Україні виявили лише 10 нових випадків захворювання на COVID-19 серед бійців ЗСУ. Водночас одразу 6 з них довелося госпіталізувати.
Станом на 3 січня на COVID-19 хворіє 1 756 осіб. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.
Важливо Коронавірус в Україні 3 січня: за добу виявили 4 576 нових хворих
Від початку пандемії недугу подолали 12 422 бійців ЗСУ, летальних випадків – 38. Наразі на ізоляції перебуває 312 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 25 осіб.
Що відомо про госпіталізованих
- Мукачівський військовий госпіталь – 4 військовослужбовці;
- 66 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Натомість на лікуванні вдома під наглядом лікарів перебуває 4 людини. За їхнім станом здоров'я стежать лікарі Київської, Івано-Франківської, Миколаївської та Донецька областей.
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