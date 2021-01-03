За минулу добу в Україні виявили лише 10 нових випадків захворювання на COVID-19 серед бійців ЗСУ. Водночас одразу 6 з них довелося госпіталізувати.

Станом на 3 січня на COVID-19 хворіє 1 756 осіб. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

Важливо Коронавірус в Україні 3 січня: за добу виявили 4 576 нових хворих

Від початку пандемії недугу подолали 12 422 бійців ЗСУ, летальних випадків – 38. Наразі на ізоляції перебуває 312 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 25 осіб.

Що відомо про госпіталізованих

Мукачівський військовий госпіталь – 4 військовослужбовці;

66 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Натомість на лікуванні вдома під наглядом лікарів перебуває 4 людини. За їхнім станом здоров'я стежать лікарі Київської, Івано-Франківської, Миколаївської та Донецька областей.

Зверніть увагу! У медичному штабі наголошують, що найчастіше коронавірус поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими людьми. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.