При коронавірусній хворобі розвивається набряк легень. Це добре видно на КТ. Але чи допомагає практичним лікарям це обстеження?

Допомогти чи залякати

Позитивний тест на COVID-19 діє на людей, як гіпнотичний погляд змії на свою жертву. Всі налякані, бо не розуміють цю нову хворобу. Олії в вогонь підливає неправильна інтерпретація рентгенологічної картини на КТ. Помилковий діагноз про двобічну пневмонію призводить до необґрунтованої паніки та терапевтичних помилок.

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Від нерозуміння процесу, який відбувається в легенях, починається невірне лікування. Шалені, безконтрольні прийоми надпотужних антибіотиків. Але що лікуємо? Запалення легень чи набряк? Ще краще – прийом антибіотиків для профілактики… Профілактики чого?

Як антибіотик подіє на рідину в легенях чи буде сприяти розсмоктуванню останньої? Більше того, коли людина вже клінічно одужає та не є заразною, потрібен час на відновлення легень. Рідина має розсмоктатись. Тому і не рекомендовано робити повторно КТ раніше, ніж через 1,5-2 місяці. Картинка ще довго не буде змінюватись. Клінічно це проявляється слабкістю та втомою після виписки з лікарні протягом декількох тижнів.

Найпопулярніше питання: чи треба при COVID-19 призначати антибіотики

АБ (антибіотики – далі) ми призначаємо, коли бачимо бактеріальне ускладнення. По-іншому, без показань, АБ шкодять. Отруюють організм, заважають правильній роботі імунітету, сприяють появі страшних антибіотикорезистентних мікроорганізмів.

Треба щоб кожен почув і зрозумів: АБ прекрасно працюють, коли бактерії до них чутливі. Щоб АБ працювали, не можна зловживати призначеннями та приймати з перших днів вірусного захворювання ці препарати. Досвід та практика беззаперечно доводять цей принцип – всі 100% важких пацієнтів, які потрапляють в стаціонар, вже пропили один чи два курси потужних АБ. І без результату.

Бактеріальне ускладнення розвивається далеко не у всіх. Більше того, у меншості. Таких пацієнтів ми, в основному, бачимо в стаціонарі. Це важкі хворі, переважно з супутньою патологією.

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Як завчасно побачити це бактеріальне ускладнення

Саме в контексті відповіді на це питання ми знов повертаємось до протиставлення КТ та рентгену.

КТ – високоточний, якісний та чутливий метод. Видно все: починаючи від майже непомітних змін на тлі вірусно-імунного процесу в легенях, і закінчуючи віддаленими дрібними метастазами. Але чи потрібна така точність при респіраторному захворюванні?

Ні. Не потрібна. Це заважає та заплутує в правильній оцінці тяжкості хворого.

Звичайний рентген легень однозначно краще. Чому? Бо рентгенографія (Ro – скорочення) працює для нас як ФІЛЬТР, що вирізає непотрібну інформацію. Ми бачимо лише серйозні, важливі для лікування моменти на зображенні легень. Так, рентген не побачить матових скелець. Рентген не побачить незначного набряку легень. Але і це не потрібно. Ми і так знаємо, що він там є.

А от чи є там бактеріальна пневмонія – рентген нам скаже. Чи є плеврит чи перикардит – скаже. Чи є масивний набряк легень – видно. Додатково ми оцінимо динаміку та розміри набряку за допомогою УЗД легень. Простий і дуже ефективний метод.

А КТ є і залишається методом діагностики для важких діагностичних пацієнтів на більш віддалених строках.

Практичні рекомендації

Оскільки КТ показує характерну для вірусних захворювань (не тільки COVID-19) картину – робити його одразу всім абсолютно недоцільно. Воно практично однакове у всіх середньоважких пацієнтів. Тим паче немає сенсу в проведені КТ для пацієнтів з легким перебігом захворювання.

Рентген легень проводимо з метою підтвердити чи спростувати наявність бактеріальної пневмонії. Починаючи з 6 дня хвороби, по сукупності клінічних даних, скарг та перебігу захворювання лікар призначає це обстеження. Додатково робляться аналізи крові. Отже – 6 день хвороби – перший знімок. Якщо виявлено пневмонію, будуть призначені антибіотики. Обов'язково, з аналізом на чутливість. А згодом буде зроблено повторний контрольний знімок. Щоб визначити, чи ефективно спрацювали антибіотики.

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Враховуючи, що зображення змін в легенях на КТ не зміниться протягом 1,5-2 місяців (!!!), динаміку на рентгені видно вже через 7-10 днів! І хто тепер скаже, що Ro – застарілий та неефективний метод? Це наше доступне та ефективне дослідження, яке є надзвичайно інформативним.

Не робіть помилок та не панікуйте на рівному місці. Будьте здорові та прислухайтесь до лікарів. Самолікування шкідливе!