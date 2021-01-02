2020 рік був багатим на неправдиві чи перекручені новини та хибні теорії заговору. Не лише ті, які стосувались пандемії та шляхів боротьби із нею.

Які фейки користувались найбільшою популярністю – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Коронавірус та світова змова

Безсумнівним світовим лідером фейкотворчості у 2020 році стала пандемія COVID-19. Про коронавірус поширювали стільки недостовірної інформації, що детальний розбір всіх фейків реалізувати практично неможливо. Коронавірус виник через поширення 5G. COVID-19 вигадали, щоб організувати "Світовий електронний концтабір". Коронавірус став наслідком змови світових лідерів, яка мала на меті зменшити чисельність населення на Землі. COVID-19 поширюють комарі, кішки, собаки та банани. Коронавірус створили в лабораторіях НАТО та що він у підсумку приведе до колапсу Євросоюзу. Білл Гейтс пов'язаний з пандемією COVID-19 і навіть використовує її, щоб отримати контроль над людством.

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В Україні всі ці фейки активно транслювались, іноді доповнюючись місцевими теоріями змови. Як, наприклад, заклики з 23:00 залишатися вдома, бо проходитиме дезінфекція з вертольотів. Особливо популярними у нас також були фейки, пов’язані із методами лікування та профілактики коронавірусу, які завдали чимало шкоди здоров’ю українців.

Вони, зокрема, твердили, що:

Ліки від коронавірусу існують.

Курці не хворіють на COVID-19.

Щоб виявити коронавірус, достатньо затримати повітря.

Часник, цибуля, імбір чи вітаміни захистять COVID-19.

Люди з другою групою крові більш вразливі до коронавірусу.

Європейські дослідження також показали, що за кількістю створених і розповсюджених фейкових повідомлень про COVID-19 безумовну першість утримує Росія. Коментуючи доповідь Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) про "кампанію з дезінформації" щодо коронавірусу SARS-CoV-2, у пресслужбі Єврокомісії підтвердили "зростання дезінформації з-за меж ЄС, зокрема і з Росії".

Речник ЄС Петер Стано при цьому зауважив, що Росія – не єдине джерело дезінформації про коронавірус, який викликає захворювання COVID-19. А його колега Йоганнес Барке додав, що більшу частину фейків генерують і поширюють самі користувачі.

Вакцина від COVID-19 та чіпування

Щеплення від коронавірусу – ще одна популярна для міфотворення тема. Одна з найпопулярніших теорій запевняла, що засновник компанії Microsoft Білл Гейтс хоче під час щеплення вживити мікрочипи мільярдам людей і таким чином скоротити населення Землі. Сам Гейтс, коментаючи ці теорії, казав, що "божевільні ідеї непокоять" та запевняв, що із мікрочіпами він не має нічого спільного. І вакцинація із мікрочіпами також жодним чином не пов’язана.

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Доволі активно соцмережами ширився фейк, що після щеплення вакциною Pfizer у деяких пацієнтів розвинувся параліч Белла – неврит лицевого нерва. Жодних підтверджень ця новина не має. Так само, як і чутки про те, що вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок чи лейкозу у дітей.

В Україні до цих новин також додалась серія неправдивих повідомлень про нібито налагодження виробництва російської вакцини "Супутник V" у Харкові та готовність української влади закупати цю вакцину, яка не пройшла належних клінічних випробувань.

Крім того, популярною в українських соцмережах стала новина, що законопроєкт № 4142 "Про систему суспільного здоров’я" передбачає "примусову вакцинацію дітей без згоди батьків". Автори фейку також зазначали, що "майно невакцинованих буде визнано інфікованим і вилучено". Насправді проєкт не передбачає жодних репресій щодо тих, хто не хоче вакцинуватися сам або вакцинувати своїх дітей.

Вагітність Мендель від Зеленського

Влітку соцмережами почали ширитись чутки про те, що прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель може бути вагітна від глави держави. Новини про це з’являлись одразу з кількох джерел, однак особливої уваги до себе не привертали. Допоки сама Мендель на своїх сторінках у соцмережах не спростовувала цю інформацію, назвавши її неправдивою.

"Зрештою, якою б не була ситуація, такі питання особисті. Тому поширення їх для громадськості свідчить про непрофесіоналізм. Часто таку інформацію розповсюджують заради рейтингів або дискредитації когось", - зазначила вона в одному зі своїх записів.

Пізніше вона також назвала фейковою інформацію про її ймовірне зараження коронавірусом.

Лукашенка висунули на Нобелівську премію миру

Фейк про те, що самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка висунули на Нобелівську премію миру, поширив білоруський державний телеканал "ОНТ". Це сталось після того, як у країні понад місяць тривали жорстокі розгони акцій протесту силовиками.

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Згодом з’ясувалось, що цей фейк вигадали журналісти сатиричного новинного сайту "Панорама".

У фейковій новині зазначили, що Лукашенка номінувала членкиня президентської ради з розвитку науки, доцентка БДПУ ім. Максима Танка Галина Коваленко.

На її думку, Олександр Лукашенко у 2020 році як чинний президент країни не допустив анархії, іноземної інтервенції й громадянської війни. Гідний кандидат! – йдеться у фейковій новині.

Цілюща сода

Один з найгучніших і найдивніших скандалів року у галузі освіти. В українському підручнику з хімії для дев’ятиласників написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості. Зокрема у підручнику стверджують, що водний розчин соди слід пити для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" та при інших захворюваннях. При цьому інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

Викриття цього та інших, хай не таких кричущих, але все ж відвертих фейків, спричинило гучний скандал. У Міносвіти на це відповіли, що вони вважають такі фейки корисними. Мовляв, інформація про вплив харчової соди на здоров’я сприятиме розвитку критичного мислення в учнів.

Вони пояснили, що інформація в підручнику показана не як основна, а як допоміжна з позначкою "Увага!" та з застереженням порадитися з лікарем. Тож, у МОН заявили, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано міністерством".

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Більше того, міністерство наполягає, що звичайна сода має цілющі властивості. Вони згадали нобелівського лауреата Отто Варбурга, який довів, що однією з причин виникнення раку є "порушення засвоєння клітинами кисню через закислення організму". А звичайна сода нібито може зменшити вплив негативних факторів і відновити кислотно-лужний баланс, що "не дає розвиватися бактеріям, вірусам, грибкам і раковим клітинам". При цьому у міністерстві посилаються на джерела інформації, які не можна вважати достовірними.

Українські терористи-"психопати"

Влітку 2020 року в Україні сталось кілька нападів, які Міністерство внутрішніх справ одразу назвало терактами.

21 липня Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку і автомат. Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". А президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".

Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників. Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.

23 липня у Полтаві Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. Тоді у заручники він взяв полковника поліції. Впродовж дня правоохоронці вели перемовини зі Скрипником, який хотів не йти до в'язниці. Через декілька годин терорист відпустив заручника та втік у ліс. Сотні силовиків з авіацією марно 9 днів шукали Скрипника в лісах та полях Полтавщини. Після дев'яти днів пошуків правоохоронці таки знайшли терориста з Полтави. 1 серпня його ліквідував снайпер.

У Києві 3 серпня 32-річний уродженець Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення "Універсал банку" у ТЦ "Леонардо". Коли журналісти кількох телеканалів увійшли у приміщення "Універсал банку", Карімов представився як "Я – Святий Дух, Господь Бог". А на запитання про мотивацію своїх дій відповів: "А Вас усе влаштовує в житті? Та все не так, люди".

Спершу єдиною вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ. Далі він просив про 40 тисяч гривень. Ще однією вимогою були кава й цигарки. Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Він вимагав затримати представників влади.

На різних етапах цих історій від правоохоронців звучали заяви про те, що зловмисники мають певні психічні розлади. Потім ці заяви спростовувались. Як зазначила у коментарі 24 каналу психіатр Тіна Берадзе, така схильність називати психічнохворими всіх злочинців, які опиняються у центрі уваги, є дуже небезпечною. Вона наголосила, що терористи не бувають психічно хворими. За її словами, щоб утримувати людей 12 годин або захопити відділення банку, потрібен інтелект. Душевно хворі люди не в змозі цього зробити.

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У терористів зовсім інша психологія, це – окрема наука. Такі заяви дають їм можливість уникнути відповідальності та призводять до стигматизації людей, які дійсно потребують допомоги спеціалістів.

Повії Майдану

Фейкова новина про те, що під час Революції гідності на Майдані Незалежності нібито збирались повії не новий – він з’явився ще у 2013-2014 роках. Однак саме у 2020 році журналісти з’ясували, як він виник.

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Журналісти Bihus.Info опублікували листування одіозного нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського за 2013 – 2014 роки із представниками медійних структур часів президентства Віктора Януковича.

У листуванні Дубінський пропонує власні сценарії, щоб дискредитувати Революцію Гідності. Зокрема він хоче, щоб разом із підставними повіями на Майдані затримати декілька "реальних вуйків із Буська", яким "захотілося любові". Дубінський ці фейки продюсував на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

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Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цією поштою. Однак заперечив, що вів з нього обговорення кампанії проти Євромайдану в інтересах Клименка.