Стан здоров'я Еммануеля Макрона, в якого діагностували коронавірус, стабільний. У президента Франції все ще наявні симптоми хвороби: кашель, ломота в тілі та втома.

Про те, як почувається французький лідер Еммануель Макрон, повідомляє Єлисейський палац.

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Стан здоров'я президента республіки у порівнянні з п'ятницею (18 грудня – 24 канал) стабільний. У нього все ще спостерігаються ті ж симптоми захворювання COVID-19: втома, кашель, ломота в тілі,

– йдеться у повідомленні.

Однак це не заважає главі Франції виконувати його обов'язки.

COVID-19 у Макрона: що відомо

Французький лідер отримав позитивний тест на коронавірус 17 грудня. ПЛР-тест зробили після появи перших симптомів.

Президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи працювати дистанційно. Його дружина також самоізолювалася.

Крім того, через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

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Довідка. У Франції коронавірус діагностували вже у 2,44 мільйона людей. Від початку епідемії, на жаль, померли понад 60 тисяч французів. Подолати недугу вдалося 182,6 тисячі місцевих жителів.