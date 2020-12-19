Коронавірус у Макрона: у якому стані президент Франції
Стан здоров'я Еммануеля Макрона, в якого діагностували коронавірус, стабільний. У президента Франції все ще наявні симптоми хвороби: кашель, ломота в тілі та втома.
Про те, як почувається французький лідер Еммануель Макрон, повідомляє Єлисейський палац.
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Стан здоров'я президента республіки у порівнянні з п'ятницею (18 грудня – 24 канал) стабільний. У нього все ще спостерігаються ті ж симптоми захворювання COVID-19: втома, кашель, ломота в тілі,
– йдеться у повідомленні.
Однак це не заважає главі Франції виконувати його обов'язки.
COVID-19 у Макрона: що відомо
- Французький лідер отримав позитивний тест на коронавірус 17 грудня. ПЛР-тест зробили після появи перших симптомів.
- Президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи працювати дистанційно. Його дружина також самоізолювалася.
- Крім того, через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
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