Інфікований коронавірусом президент Франції Еммануель Макрон перебуває у стабільному стані. Щоправда, за даними ЗМІ, хвороба протікає з ускладненнями.

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Наразі французький президент має змогу працювати дистанційно. Робить він це зі своєї заміської резиденції Лантерн у Версалі. Зокрема, 21 грудня взяв участь у засіданні уряду Франції. Про це повідомляє BFM TV.

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Як розповів представник уряду Франції Габріеля Аттала, за оцінкою головного лікара Єлисейського університету, у Макрона все ще є симптоми COVID-19. Водночас неназваний чиновник переконує, що президент Франції – виснажений хворобою. Вона протікає з ускладненнями, зокрема йому важко дихати.

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Хворобу у французького президента виявили 17 грудня. ПЛР-тест зробили після появи перших симптомів.

Одразу після цього він пішов на самоізоляцію.

Згодом стало відомим, що його стан стабілізувався. Водночас залишилися такі симптоми: кашель, ломота в тілі та втома.

Через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Зауважимо! Згідно з даними РНБО, станом на 21 грудня у Франції коронавірусом інфікувалися понад 2,5 мільйона людей. Водночас одужали понад 190 тисяч пацієнтів. Наразі хворіють майже 2,3 мільйона людей. За увесь час епідемії померли більш ніж 61 тисяча осіб.