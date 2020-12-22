Коронавірус у Макрона протікає з ускладненнями: йому важко дихати – ЗМІ
Інфікований коронавірусом президент Франції Еммануель Макрон перебуває у стабільному стані. Щоправда, за даними ЗМІ, хвороба протікає з ускладненнями.
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Наразі французький президент має змогу працювати дистанційно. Робить він це зі своєї заміської резиденції Лантерн у Версалі. Зокрема, 21 грудня взяв участь у засіданні уряду Франції. Про це повідомляє BFM TV.
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Як розповів представник уряду Франції Габріеля Аттала, за оцінкою головного лікара Єлисейського університету, у Макрона все ще є симптоми COVID-19. Водночас неназваний чиновник переконує, що президент Франції – виснажений хворобою. Вона протікає з ускладненнями, зокрема йому важко дихати.
Коронавірус у Макрона: головне
- Хворобу у французького президента виявили 17 грудня. ПЛР-тест зробили після появи перших симптомів.
- Одразу після цього він пішов на самоізоляцію.
- Згодом стало відомим, що його стан стабілізувався. Водночас залишилися такі симптоми: кашель, ломота в тілі та втома.
- Через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
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