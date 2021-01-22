"Королю контрабанди" Альперіну продовжили запобіжний захід: деталі
Вищий антикорупційний суд на 2 місяці продовжив запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. Його звинувачують у махінаціх на Одеській та Київській митницях.
Запобіжний захід у вигляді процесуальних обов'язків продовжили до 21 березня 2021 року, повідомили у пресслужбі ВАКС.
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Що зобов'язаний робити Альперін
- Бізнесмен повинен прибувати до правоохоронців за першим викликом та не виїжджати за кордон без дозволу.
- Йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи.
- Крім того, підозрюваний повинен віддати паспорти та інші документи, які дозволяють виїхати з України.
Справа Альперіна: що відомо
- Слідство стверджує, що Альперін створив організацію, яка ввозила до України товари за заниженою митною ціною.
- У листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро затримало митників та інших людей, що можуть бути причетними до схеми.
- 27 листопада затримали й самого Альперіна. Суд взяв його під варту із можливістю внесення застави.
- У квітні 2020 року за нього внесли заставу у розмірі 41,6 мільйона гривень застави.
- До речі, "королем контрабанди" Альперіна прозвали місцеві ЗМІ, а "хрещеним батьком контрабанди" його назвав президент Володимир Зеленський.
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