Вищий антикорупційний суд на 2 місяці продовжив запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. Його звинувачують у махінаціх на Одеській та Київській митницях.

Запобіжний захід у вигляді процесуальних обов'язків продовжили до 21 березня 2021 року, повідомили у пресслужбі ВАКС. До теми НАБУ завершило розслідування щодо "короля контрабанди" Альперіна Що зобов'язаний робити Альперін Бізнесмен повинен прибувати до правоохоронців за першим викликом та не виїжджати за кордон без дозволу. Йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи. Крім того, підозрюваний повинен віддати паспорти та інші документи, які дозволяють виїхати з України. Справа Альперіна: що відомо Слідство стверджує, що Альперін створив організацію, яка ввозила до України товари за заниженою митною ціною.

У листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро затримало митників та інших людей, що можуть бути причетними до схеми.

27 листопада затримали й самого Альперіна. Суд взяв його під варту із можливістю внесення застави.

У квітні 2020 року за нього внесли заставу у розмірі 41,6 мільйона гривень застави.

До речі, "королем контрабанди" Альперіна прозвали місцеві ЗМІ, а "хрещеним батьком контрабанди" його назвав президент Володимир Зеленський.