Нардеп Олександр Корнієнко заявив, що Олександр Дубінський, якого вигнали з партії "Слуга народу", останнім часом відчував певні незручності від того, що потрібно виконувати правила політсили.

Глава провладної партії зазначив, що Дубінський хотів проводити якісь свої незаплановані конференції та ухвалювати рішення, які не узгоджені з керівництвом "Слуги народу". Про це він повідомив під час брифінгу.

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Тому ми йому відкрили шлях у велику або малу політику, як він уже вирішить. Тепер зелений колір не тяжіє над паном Дубінським, далі він може обирати будь-який з інших кольорів,

– сказав народний депутат.

За його словами, є і фіолетові кольори "За майбутнє" та червоні круглі – "Партія Шарія".

Зеленський розмовляв з Дубінським неодноразово

Олександр Корнієнко зауважив, що керівництво "Слуги народу", а також президент Володимир Зеленський неодноразово спілкувалися з Дубінським перед тим, як ухвалити рішення про виключення його із фракції та партії.

Він додав, що з усіх цих розмов "можна створити вже невеликий гостросюжетний фільм десь години на дві, може, серіал".

Зверніть увагу! Скандального нардепа Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалив глава політсили Олександр Корнієнко.

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