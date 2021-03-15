Зелений колір не тяжіє над ним, – Корнієнко прокоментував вигнання Дубінського зі "Слуги народу"
Нардеп Олександр Корнієнко заявив, що Олександр Дубінський, якого вигнали з партії "Слуга народу", останнім часом відчував певні незручності від того, що потрібно виконувати правила політсили.
Джерело:Pavlovsky News
Глава провладної партії зазначив, що Дубінський хотів проводити якісь свої незаплановані конференції та ухвалювати рішення, які не узгоджені з керівництвом "Слуги народу". Про це він повідомив під час брифінгу.
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Тому ми йому відкрили шлях у велику або малу політику, як він уже вирішить. Тепер зелений колір не тяжіє над паном Дубінським, далі він може обирати будь-який з інших кольорів,
– сказав народний депутат.
За його словами, є і фіолетові кольори "За майбутнє" та червоні круглі – "Партія Шарія".
Зеленський розмовляв з Дубінським неодноразово
Олександр Корнієнко зауважив, що керівництво "Слуги народу", а також президент Володимир Зеленський неодноразово спілкувалися з Дубінським перед тим, як ухвалити рішення про виключення його із фракції та партії.
Він додав, що з усіх цих розмов "можна створити вже невеликий гостросюжетний фільм десь години на дві, може, серіал".
Олександр Дубінський: останні новини
- У січні 2021 року Дубінський потрапив до санкційного списку США.
- Політику інкримінували втручання у вибори американського президента.
- 19 січня Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського відразу 2 кримінальних провадження.
- 1 лютого нардепа виключили з фракції "Слуги народу".
- Дубінський створив нове міжфракційне об'єднання. Про це згідно з регламентом під час пленарного засідання 4 березня оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
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