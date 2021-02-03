Розділились на 2 великі групи, – Корнієнко про ставлення "слуг народу" до санкцій проти Козака

У фракції "Слуг народу" немає одностайності щодо введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. За словами голови політсили Олександра Корнієнка, через це нардепи розділились на 2 великі групи: одна – повністю "за", інша – має свою думку.
Джерело: 24 канал
Про це Корнієнко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака
Вони (нардепи від "Слуги народу" – 24 канал) розділилися на дві великі групи. Одна група, думаю, – менша, інша – більша. Більшість підтримує рішення РНБО й указ президента. Є ті, хто висловлювалися в чаті зі своєю окремою позицією,
– сказав Корнієнко.
Незважаючи на різні думки у партії, Корнієнко не бачить причини збирати через це засідання фракції. Адже рішення уже ухвалене і парламент на нього впливу не має.
Проте політик не виключає, що тему санкцій таки зачеплять – на засіданні "слуг народу" перед стартом наступного пленарного тижня.