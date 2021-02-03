У фракції "Слуг народу" немає одностайності щодо введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. За словами голови політсили Олександра Корнієнка, через це нардепи розділились на 2 великі групи: одна – повністю "за", інша – має свою думку.

Джерело: 24 канал

Про це Корнієнко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака

Вони (нардепи від "Слуги народу" – 24 канал) розділилися на дві великі групи. Одна група, думаю, – менша, інша – більша. Більшість підтримує рішення РНБО й указ президента. Є ті, хто висловлювалися в чаті зі своєю окремою позицією,

– сказав Корнієнко.

Спеціально засідання фракції через це проводити не будуть

Незважаючи на різні думки у партії, Корнієнко не бачить причини збирати через це засідання фракції. Адже рішення уже ухвалене і парламент на нього впливу не має.

Проте політик не виключає, що тему санкцій таки зачеплять – на засіданні "слуг народу" перед стартом наступного пленарного тижня.

Санкції проти Тараса Козака: коротко

РНБО 2 лютого схвалила санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Вони також стосуються телеканалів Козака NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Утримався лише один член РНБО – спікер Дмитро Разумков.

Телеканали Козака вже припинили трансляцію.

Президент Зеленський на нараді з представниками найбільших українських телеканалів запевнив, що про жоден наступ на свободу слова не мовиться.

Санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу