Рокіровка у президії Ради: Корнієнко про можливу заміну Разумкова Стефанчуком

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про можливу заміну спікера Дмитра Разумкова його заступником Русланом Стефанчуком. Корнієнко каже, що це – з області чуток.

Голова партії наголошує, парламент наразі ефективно працює, незважаючи на чутки про кадрові перестановки.

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Корнієнко каже, що конфронтації немає

Так 10 лютого обговорювали порядок денний на наступний тиждень роботи Верховної Ради, а не зміни у керівництві парламенту.

Ми довго обговорювали ті закони, які непокоять суспільство: "євробляхи", закон про зброю. Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто це поки дійсно з області чуток,

– наголосив Корнієнко.

Політик запевняє, що жодної конфронтації між президентом та Разумковим, а також між Разумковим та іншими членами фракції "Слуга народу" не бачить.

Тобто будь-які трикутники, квадрати і шестикутники беріть – усюди конструктивна атмосфера,

– запевнив нардеп.

Що відомо про можливі зміни у Раді

Зазначимо, що раніше "Українська правда" повідомила, що президент Зеленський не проти бачити головою Верховної Ради не Разумкова, а саме Стефанчука. Ця кандидатура начебто влаштовує всіх, проте чинному першому віцеспікеру бракує медійності.

Разумков турбує главу держави своєю надмірною самостійністю.