"Слуга народу" підтримає будь-яке рішення, – Корнієнко про другий термін Зеленського

Фракція "Слуга народу" готова підтримати будь-яке рішення Володимира Зеленського. Зокрема, висунення на другий президентський термін
Джерело: "Медуза"
Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. І додав, що наразі Володимир Зеленський не повідомляв про таке рішення.
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Корнієнко назвав позицію фракції щодо можливого другого президентського терміну Зеленського
За його словами, як тільки президент визначиться щодо того, чи балотуватиметься на другий президентський термін, тоді він і повідомить фракцію.
Ми – його команда. І підтримаємо його в будь-якому рішенні, а громадяни будуть визначатися,
– відзначив Корнієнко.
Він також наголосив, що хотів би відійти від спекуляцій на темі другого терміну.
Мовляв, це відволікає від значно актуальніших для України питань, пов'язаних з економікою та війною.
"Нам точно є чим зайнятися, крім обговорення спекуляцій", – підсумував глава партії "Слуга народу".
Що відомо про імовірне висунення Зеленського на другий термін
- Про можливу другу каденцію Володимир Зеленський заговорив під час своєї пресконференції 20 травня
Друга каденція, зустрічі з Путіним і плівки Порошенка: головне з пресконференції ЗеленськогоВін заявив, що сумнівається, що одного президентського терміну йому вистачить для того, щоб виконати свої обіцянки. Відтак очільник держави готовий подумати над тим, щоб балотуватися вдруге.
- У грудні 2020 в одному з інтерв'ю перша леді Олена Зеленська розповіла, що її чоловік не обговорював з нею свій другий термін. Втім вона переконана, що це знову може стати для неї сюрпризом.
- Водночас, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Володимир Зеленський визначиться з другим терміном наприкінці своєї каденції. І додав, що про можна буде говорити тоді, коли стане зрозуміло, чи встиг президент виконати обіцянки.