Фракція "Слуга народу" готова підтримати будь-яке рішення Володимира Зеленського. Зокрема, висунення на другий президентський термін

Джерело: "Медуза"

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. І додав, що наразі Володимир Зеленський не повідомляв про таке рішення.

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Корнієнко назвав позицію фракції щодо можливого другого президентського терміну Зеленського

За його словами, як тільки президент визначиться щодо того, чи балотуватиметься на другий президентський термін, тоді він і повідомить фракцію.

Ми – його команда. І підтримаємо його в будь-якому рішенні, а громадяни будуть визначатися,

– відзначив Корнієнко.

Він також наголосив, що хотів би відійти від спекуляцій на темі другого терміну.

Мовляв, це відволікає від значно актуальніших для України питань, пов'язаних з економікою та війною.

"Нам точно є чим зайнятися, крім обговорення спекуляцій", – підсумував глава партії "Слуга народу".

Що відомо про імовірне висунення Зеленського на другий термін