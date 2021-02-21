Бо накипіло: Корнієнко пояснив, чому Дубінського виключили з фракції

На початку лютого одіозного нардепа Олександра Дубинського виключили з фракції "Слуга народу". Інші нардепи проголосували за це рішення, бо "накипіло".

Таку думку озвучив голова партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. Ймовірно, у випадку з Дубінським "слуги" мали політичну волю та бажання.

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За словами Корнієнка, "Слуга народу" – молода партія, в якої ще немає чіткого механізму запровадження відповідальності за некоректну чи неправильну поведінку.

Я думаю, що у суспільстві немає такої культури, і наша партія – молода і незріла – до цього ще не прийшла. Відверто, відповідальності немає ні в однієї партії. Але її потрібно плекати,

– погодився Корнієнко.

Щодо кейса Дубінського, глава "Слуги народу" вважає, що "багато людей голосувало, бо накипіло вже". Водночас Корнієнко не вважає, що з виключення з фракції Дубінського є загроза втрати київського обласного осередку.

Він (Дубінський – 24 канал) досі перебуває в партії й керує осередком. І це питання поки що розглядається. Це перша така ситуація у нас, коли керівника осередку виключають з фракції у Верховній Раді,

– додав він.

Корнієнко зауважив, що це питання ще доведеться вирішити, щоправда, "поки незрозуміло як".

Скандал довкола Дубінського: головне

11 січня США запровадили санкції проти Олександра Дубінського. Його звинуватили у втручанні у вибори президента Америки.

Санкції пов'язані зі створеною Росією мережею закордонного впливу. Дубінський, звісно, свою причетність до цієї мережі заперечував.

У "Слузі народу" почали говорили про виключення Дубінського з фракції на час розслідування. 25 січня Володимир Зеленський особисто попросив Дубінського вийти фракції самостійно, однак той відмовився.

Згодом Офіс генпрокурора відкрив проти нардепа 2 кримінальні провадження.

1 лютого Дубінського все ж виключили з фракції.

Дубінського можуть усунути від керівництва "Слугою народу" в Київській області. Партійців збиратимуть спеціально задля розгляду саме цього питання.



Хто ще потрапив у санкційний список / Інфографіка 24 каналу