Корнієнко пояснив, чому Дубінського не виключити з партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко заявив, що не може виключити Олександра Дубінського з партії "Слуга народу". Таке рішення має схвалювати обласна організація партії.

Як партія виключатиме "засланих козачків"

Нова політична рада партії "Слуга народу" має проводити оцінку діяльності народних депутатів. Про це заявив голова політсили Корнієнко на з'їзді "слуг".

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За його словами, ініціювати виключення депутат мають місцеві ради партії, а далі політична рада проводиме оцінку діяльності чиновника.

Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності. Місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті,

– заявив Корнієнко.

Він додав: "Щодо фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією парламенту та порадами партій в областях".

Чому не виключили Дубінського

Корнієнко пояснив, що претензії до Дубінського були у фракції, інформує НВ.

"Я проголосував за виключення Олександра з фракції. З партії я не можу його виключити, тому що є низові організації", – підкреслив голова партії.

Він додав, що сам претензій до нардепа не має.

"засланих козачків та випадкових людей".

Головне про виключення Дубінського з фракції

1 лютого нардепа шляхом анонімного голосування виключили з фракції "Слуга народу".

Цьому передувало введення проти нього американських санкцій та відкриття кримінальних справ Офісом генпрокурора через відмивання коштів.

Водночас у "Слузі народу" кажуть, що виключили Дубінського через "некомандну роботу".

Попри виключення з фракції, чиновник залишається членом партії, а також головою партійного осередку Київщини.

На з'їзді "Слуги народу" президент Володимир Зеленський заявив, що поступово очищає свою команду від