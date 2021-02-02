У "Слузі народу" наразі не визначилися, в якому форматі будуть співпрацювати з фракцією "Батьківщина". Олександр Корнієнко вважає, що спершу слід домовитися про базові принципи спільної роботи.

Джерело: "Цензор.Нет"

Про співпрацю з нардепами від "Батьківщини"у коментарі журналістам розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Корнієнко про співпрацю з Тимошенко

Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитись, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі,

– зазначив Корнієнко.

За його словами, з Юлією Тимошенко у "слуг народу" є багато розбіжностей. Зокрема, вона пропонує газ по 3 гривні й виступає проти продажу землі, натомість "слуги" за продаж землі та за те, щоб був ринок газу.

"У мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить", – додав заступник голови фракції "Слуга народу".

Він наголосив, що слід домовитись щодо принципів, за якими команди працюватимуть, а тоді говорити про якийсь формат: коаліція чи просто підтримка, чи спільне голосування, чи просто підтримка законопроєктів.

Корнієнко підсумував, що "Слуга народу" співпрацює з різними фракціями щодо різних питань і не формалізується якимись угодами.

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