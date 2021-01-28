Корнієнко назвав голосування за закон про референдум подарунком Зеленському

Олександр Корнієнко переконаний, що "Слуги народу" привітали Володимира Зеленський голосуванням за законопроєкт про референдум. Українському лідеру 25 січня виповнилося 43 роки.

Джерело "Новое время"

Законопроєкт про референдум ухвалили 26 січня. Свої голоси "за" віддали 255 народних обранців.

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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко переконаний: нардепи зі "Слуги народу" голосували, щоб зробити подарунок Зеленському. Про це Корнієнко заявив, відповідаючи на запитання, що соратники подарували президенту.

Я думаю, що (подарунком Зеленському стало – 24 канал) голосування за одну з базових його ініціатив – закон про референдум – складом у 226 (депутатів від "Слуги народу" – 24 канал),

– заявив Корнієнко.

Корнієнко наголосив, що питання референдуму для Зеленського є "дуже особистим".

Після голосування президент заявив, що відтепер українці "на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу".

За законопроєкт про референдум проголосували 226 "Слуг народу", 20 нардепів від "Довіри" та 9 позафракційних народних обранців.



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