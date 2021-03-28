Війна в Україні подарувала країні пряму та очевидну загрозу. На цьому шляху опинились нові спокуси. Однак, причина усіх проблем – не тільки у тому, яку політику проводить Росія.

Таку думку висловив Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди". Він пояснив, що політику Росії не варто скидати з рахунків, але насамперед – нам треба припинити виправдовуватись.

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За його словами, через війну "зло здобуло ім'я і географію". Тож, Україна почала "проводити ревізію спільно нажитого майна", намагаючись відокремити своє від чужого.

Але на цьому шляху виявилися свої спокуси. Наприклад, спокуса переписати на агресора все, що не до душі. Оголосити його причиною і природою всього відсталого,

– сказав Казарін.

Журналіст додав, що Кремль і справді не варто виводити за дужки в кожному з рівнянь. Зрештою, Москві вигідно все, що робить Україну слабкіше, наголосив він. Однак, він вважає, що "змова" служить для нас зручним поясненням.

Проблема не тільки в політиці Кремля

"Існування ворога і правда ніхто не скасовує. Так само як і гібридний формат війни. Але було б помилкою одягати самих себе в білий одяг і ставити на морально-етичний п'єдестал", – сказав журналіст про спроби пояснити все, що нам не до душі "рукою Москви".

Навіть якби Росія раптово втратила до нас інтерес – це не позбавило б нас від усіх проблем. Тому що їхній корінь криється не тільки в політиці країни-агресора,

– вважає Казарін.

І додав, що небезпека такого підходу не тільки в його інфантилізмі, а й в тому, що як тільки ми знімаємо з себе відповідальність – то позбавляємо себе від необхідності проводити роботу над помилками.

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