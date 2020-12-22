Перед святами зріс пасажиропотік на кордоні
Перед новорічними святами на кордоні України традиційно збільшується пасажиропотік. Кілька днів число людей, які хотіли перетнути кордон, було на рівні майже 90 тисяч мандрівників щодня.
На кордоні збільшується пасажиропотік
У листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Читайте також Українець віз у Росію 6 пакунків з наркотиками: відео
Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад, торік, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу,
– розповіли прикордонники.
Найбільше додому повертаються українці з ЄС, де з 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і вихідних.
У Держприкордонслужбі нагадали, що наразі три сусідні з Україною держави є у списку країн червоної зони від МОЗ. Мовиться про Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Люди, які приїжджатимуть з цих країн, повинні пройти самоізоляцію із додатком "Вдома".
Після свят пасажиропотік також зросте
За даними прикордонників, після новорічно-різдвяних свят традиційно зросте пасажиропотік на виїзд з України.
"Просимо охочих перетинати в цей період державний кордон ретельно вивчати актуальні карантинні обмеження в тій країні, куди ви прямуєте, а також країнах, які проїжджатимете транзитом", – наголосили у Держприкордонслужбі.
Прикордонники також нагадали, що у сусідній Польщі з 28 грудня по 17 січня діятиме загальнонаціональний карантин.
Поділитися новиною