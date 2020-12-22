Перед новорічними святами на кордоні України традиційно збільшується пасажиропотік. Кілька днів число людей, які хотіли перетнути кордон, було на рівні майже 90 тисяч мандрівників щодня.

На кордоні збільшується пасажиропотік

У листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад, торік, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу,

– розповіли прикордонники.

Найбільше додому повертаються українці з ЄС, де з 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і вихідних.

У Держприкордонслужбі нагадали, що наразі три сусідні з Україною держави є у списку країн червоної зони від МОЗ. Мовиться про Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Люди, які приїжджатимуть з цих країн, повинні пройти самоізоляцію із додатком "Вдома".

Після свят пасажиропотік також зросте

За даними прикордонників, після новорічно-різдвяних свят традиційно зросте пасажиропотік на виїзд з України.

"Просимо охочих перетинати в цей період державний кордон ретельно вивчати актуальні карантинні обмеження в тій країні, куди ви прямуєте, а також країнах, які проїжджатимете транзитом", – наголосили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники також нагадали, що у сусідній Польщі з 28 грудня по 17 січня діятиме загальнонаціональний карантин.