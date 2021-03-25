Відколи адміністрація Джо Байдена скасувала окремі іміграційні правила часів Дональда Трампа, на кордоні США та Мексики збільшився наплив мігрантів. Щоб врегулювати кризу, Білий дім комплексно підходить до ситуації.

Річ у тім, що процес розгляду мігрантів змінився. Тепер вони можуть чекати дозволу в Америці. Разом з тим, випадки нелегального перетину кордону досі трапляються.

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У Байдена заявляють, що кордон – закритий. Також, влада робить все можливе, що нелегальних перетинів кордону ставало все менше.

Перша пресконференція Байдена

Джо Байден дав першу офіційну пресконференцію на посаді президента США. Він обговорив питання імміграції, інфраструктури, контролю над зброєю і міжнародні відносини. Як відзначають оглядачі, зустріч відбулась на тлі тривалої відсутності спілкування президента США із ЗМІ, та закидів його критиків, що Байден буцімто не в стані спілкуватись із журналістами.

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