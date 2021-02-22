Українські прикордонники Сумського загону 22 лютого провели навчальні стрільби. Вони вдосконалювали навички стрільби з групової та стрілецької зброї.

У пресслужбі ДПСУ зазначили, що прикордонники приділяли найбільшу увагу практичній складовій.

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Що відомо про навчання прикордонників

На військовому полігоні в Сумській області, яка межує з Росією, українські прикордонники провели навчальні стрільби. Під час цього заходу також було здійснили марш на бронетехніці.

У ДПСУ зазначили, що прикордонники впоралися з поставленими завданнями та продемонстрували високий рівень майстерності. Після завершення навчань колона бронетехніки повернулася до військової частини.

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Українські прикордонники провели навчальні стрільби / Фото ДПСУ

Зауважимо, що в Україні у 2021 році мають відбутися щонайменше 7 міжнародних військових навчань. Для цього передбачено 38,6 мільйона гривень. Верховна Рада вже ухвалила закон, яким надається згода на проведення в країні навчань за участю іноземних збройних сил.