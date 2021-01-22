На кордоні України та Польщі 22 січня виникли довжелезні черги. Люди чекають на перетин кордону і на автомобільній смузі, і на пішохідному переході.

Черги утворилися через те, що українці після свят повертаються на заробітки. Про це мовиться в сюжеті ТСН.

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Чергу уповільнює й ретельний контроль з боку поляків, бо країна перебуває у червоній карантинній зоні.

Що відбувається на кордоні

►На пункті пропуску "Шегині – Медика" стоять близько 200 автомобілів. За даними видання, подорожуючим доводиться перебувати у черзі щонайменше 10 годин.

►Крім того, просто неба на перетин кордону чекає близько 150 людей. Люди сидять на валізах та лавочках. Їхня кількість не зменшується.

►Одному чоловіку з черги стало зле. До нього приїхала швидка допомогу. Втім, подорожуючий відмовився від госпіталізації і залишився стояти далі.

Люди повертаються додому

Дехто з охочих перетнути кордон повертається додому. Так, Юрій Кардаш, який мав їхати до Польщі на роботу вирішив не ризикувати здоров'ям.

Десь годину стояв, але черга не рухається взагалі. Довелося йти додому,

– розповів Кардаш.

Він додав, що стояти на вулиці холодно, тому хлопець проситиметься до когось у машину, аби його перевезли додому.