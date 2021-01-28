У пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною 28 січня стоять понад 300 автомобілів. Найгірше скупчення транспорту зафіксували у "Шегинях".

Джерело: Держприкордонслужба

Про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00 повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Найбільше автомобілів очікують на проїзд через кордон біля пункту пропуску "Шегині" – 180.

Де ще є скупчення транспорту

на кордоні з Польщею : пункт пропуску "Грушів" – 40 автівок, "Краковець" – 40;

: пункт пропуску "Грушів" – 40 автівок, "Краковець" – 40; на кордоні з Угорщиною: пункт пропуску "Тиса" – 45 машин.

В усіх інших місцям кордон можна перетнути безперешкодно.

Причини виникнення черг на кордоні у Держприкордонслужбі не уточнили.

Зверніть увагу! Раніше повідомляли, що Служба автомобільних доріг Львівщини планує побудувати 5 нових прикордонних переходів на межі з Польщею. Зокрема, 3 переходи планують облаштувати у Карпатському регіоні, ще 2 – поблизу міста Белз.