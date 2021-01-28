На кордоні з Польщею й Угорщиною у чергах застрягли понад 300 автівок
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною 28 січня стоять понад 300 автомобілів. Найгірше скупчення транспорту зафіксували у "Шегинях".
Джерело: Держприкордонслужба
Про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00 повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
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Найбільше автомобілів очікують на проїзд через кордон біля пункту пропуску "Шегині" – 180.
Де ще є скупчення транспорту
- на кордоні з Польщею: пункт пропуску "Грушів" – 40 автівок, "Краковець" – 40;
- на кордоні з Угорщиною: пункт пропуску "Тиса" – 45 машин.
В усіх інших місцям кордон можна перетнути безперешкодно.
Причини виникнення черг на кордоні у Держприкордонслужбі не уточнили.
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