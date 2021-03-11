Вчаться протидіяти диверсіям: на кордоні з Кримом проходять навчання ЗСУ – відео

Підрозділи Збройних сил України проходять військові навчання на межі з окупованим Кримом. Військовослужбовці покращують навички, щоб розпізнати та протидіяти диверсії.

У навчаннях беруть участь підрозділи з Півдня країни. Вони вдосконалюють свої навички під час занять з бойової підготовки та тактичних тренувань.

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Головною метою даних заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. У першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури,

– наголосив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач заявив, що під час цих навчань військові тренуються в умовах максимально наближених до бойових. Тренування проходять у різні часи доби, щоб військовослужбовці отримали комплексний досвід.

Сергій Наєв заявив, що дії усіх членів підрозділів є злагодженими, вони швидко реагують на зміни в навколишньому середовищі. Військові здатні знайти та знешкодити диверсійно-розслідувані групи на державному кордоні.

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Де ще проходять навчання