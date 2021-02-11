Захистились від Росії і без "стіни Яценюка": у Держприкордонслужбі сказали, як укріпили кордон

Ще у 2014 році Арсеній Яценюк помпезно презентував проєкт "Велика українська стіна". Її мали збудувати на кордоні з Росією. У Держприкордонслужбі сказали, що цього досі не сталося, однак від Росії захистились і без неї.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко сказав, що у світі не існує такої стіни, яка може захистити від агресивного сусіда – Росії. Єдина стіна, за його словами, це мужність та готовність до самопожертви українських воїнів.

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Дейнеко запевнив, що на кордоні з Росією проводять інженерне облаштування.

Як захищений кордон

Лінійна інфраструктура. Вона дозволяє виявляти всі зміни на державному кордоні.

Вона дозволяє виявляти всі зміни на державному кордоні. Протитранспортний рів завширшки 4 метри та глибиною 2 метри. Він ускладнює раптовий захід військової техніки на територію України та мінімізує ризики контрабанди, адже транспорт просто провалюється у нього.

завширшки 4 метри та глибиною 2 метри. Він ускладнює раптовий захід військової техніки на територію України та мінімізує ризики контрабанди, адже транспорт просто провалюється у нього. Земляний вал .

. Контрольно-слідова смуга . Це інженерна споруда з минулого, але дуже ефективна. На смузі залишаються відбитки, це допомагає прикординникам, коли на камерах погано видно зловмисника через погодні умови.

. Це інженерна споруда з минулого, але дуже ефективна. На смузі залишаються відбитки, це допомагає прикординникам, коли на камерах погано видно зловмисника через погодні умови. Рокадна дорога. Вона призначена для того, щоб прикордонні наряди мали можливість швидко відреагувати на зміну обстановки.

Вона призначена для того, щоб прикордонні наряди мали можливість швидко відреагувати на зміну обстановки. Загороджувальний паркан з сітки або колючого дроту. Це затримує порушника на деякий час, що важливо для прикордонників.

з сітки або колючого дроту. Це затримує порушника на деякий час, що важливо для прикордонників. Відеоспостереження. У 2020 році на ділянці відділу прикордонної служби Троїцьке, що у Луганській області, обладнали надсучасну систему. Камери дозволяють виявляти транспорт на відстані до 12 кілометрів, а людину – до 5 кілометрів.

"Стіна Яценюка": про що мовиться