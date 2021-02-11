Захистились від Росії і без "стіни Яценюка": у Держприкордонслужбі сказали, як укріпили кордон
Ще у 2014 році Арсеній Яценюк помпезно презентував проєкт "Велика українська стіна". Її мали збудувати на кордоні з Росією. У Держприкордонслужбі сказали, що цього досі не сталося, однак від Росії захистились і без неї.
Джерело:24 канал
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко сказав, що у світі не існує такої стіни, яка може захистити від агресивного сусіда – Росії. Єдина стіна, за його словами, це мужність та готовність до самопожертви українських воїнів.
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Дейнеко запевнив, що на кордоні з Росією проводять інженерне облаштування.
Як захищений кордон
- Лінійна інфраструктура. Вона дозволяє виявляти всі зміни на державному кордоні.
- Протитранспортний рів завширшки 4 метри та глибиною 2 метри. Він ускладнює раптовий захід військової техніки на територію України та мінімізує ризики контрабанди, адже транспорт просто провалюється у нього.
- Земляний вал.
- Контрольно-слідова смуга. Це інженерна споруда з минулого, але дуже ефективна. На смузі залишаються відбитки, це допомагає прикординникам, коли на камерах погано видно зловмисника через погодні умови.
- Рокадна дорога. Вона призначена для того, щоб прикордонні наряди мали можливість швидко відреагувати на зміну обстановки.
- Загороджувальний паркан з сітки або колючого дроту. Це затримує порушника на деякий час, що важливо для прикордонників.
- Відеоспостереження. У 2020 році на ділянці відділу прикордонної служби Троїцьке, що у Луганській області, обладнали надсучасну систему. Камери дозволяють виявляти транспорт на відстані до 12 кілометрів, а людину – до 5 кілометрів.
"Стіна Яценюка": про що мовиться
- Ще у 2014 році Арсеній Яценюк презентував помпезний проєкт "Велика українська стіна".
- Збудована стіна мала б суттєво відмежувати Україну від Росії.
- Спочатку говорили, що будівництво завершать у 2018 році. Однак вже згодом сказали, що не встигають, тому дату продовжили до 2021 року. Через деякий час взагалі заявили, що це станеться у 2025 році.
- З проєкту насміхались багато політиків і назвали його "стіною Яценюка".
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