Корбан став співвласником "Цитрусу": тепер мережа з ним судиться

Бізнесмен Геннадій Корбан придбав 50% акцій компанії "ЗТ-Інвест", яка володіє мережею магазинів техніки та електроніки "Цитрус". У відповідь там подали проти нього позов.

Згідно з даними Укрпатенту, ТОВ "ЗТ-Інвест" належать торгові марки, а також логотипи мережі "Цитрус". Частка Корбана у статутному капіталі компанії сягає 801,5 тисяч гривень.

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► Раніше цей пакет акцій належав Дмитру Зінченку. Інші 50% акцій ТОВ "ЗТ-Інвест" належать Григорію Топалу.

► Варто зауважити, що влітку 2020 року між обома тодішніми співвласниками спалахнув конфлікт.

► Все через те, що Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії. У ній він звинуватив Топала.

Реакція "Цитрусу"

MC.today опублікувала позицію мережі "Цитрус". Там наголосили, що Корбан викупив 50% лише у компанії "ЗТ-Інвест" у прихований спосіб. Через це її представники вже подали позов.

Придбання 50% компанії не дає можливості односторонньо та без узгодження іншої сторони ухвалювати рішення на підприємстві,

– наголосили у "Цитрусі".

Там хочуть, аби суд розглянув, чи було таке придбання законним. Водночас у пресслужбі компанії підкреслили, що "ЗТ-Інвест" володіє лише частиною другорядних активів компанії.

У пресслужбі запевнили, що ці активи не впливають ні на операційну діяльність, ні на оборотні активи підприємства. Відповідно зміна співвласника не зможе ніяк повпливати на роботу мережі.

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