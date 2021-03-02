Корбан став співвласником "Цитрусу": тепер мережа з ним судиться
Бізнесмен Геннадій Корбан придбав 50% акцій компанії "ЗТ-Інвест", яка володіє мережею магазинів техніки та електроніки "Цитрус". У відповідь там подали проти нього позов.
Джерело:система Youcontrol
Згідно з даними Укрпатенту, ТОВ "ЗТ-Інвест" належать торгові марки, а також логотипи мережі "Цитрус". Частка Корбана у статутному капіталі компанії сягає 801,5 тисяч гривень.
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► Раніше цей пакет акцій належав Дмитру Зінченку. Інші 50% акцій ТОВ "ЗТ-Інвест" належать Григорію Топалу.
► Варто зауважити, що влітку 2020 року між обома тодішніми співвласниками спалахнув конфлікт.
► Все через те, що Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії. У ній він звинуватив Топала.
Реакція "Цитрусу"
MC.today опублікувала позицію мережі "Цитрус". Там наголосили, що Корбан викупив 50% лише у компанії "ЗТ-Інвест" у прихований спосіб. Через це її представники вже подали позов.
Придбання 50% компанії не дає можливості односторонньо та без узгодження іншої сторони ухвалювати рішення на підприємстві,
– наголосили у "Цитрусі".
Там хочуть, аби суд розглянув, чи було таке придбання законним. Водночас у пресслужбі компанії підкреслили, що "ЗТ-Інвест" володіє лише частиною другорядних активів компанії.
У пресслужбі запевнили, що ці активи не впливають ні на операційну діяльність, ні на оборотні активи підприємства. Відповідно зміна співвласника не зможе ніяк повпливати на роботу мережі.
Хто такий Геннадій Корбан: основне
- Геннадій Корбан – український бізнесмен та політичний діяч, родом з Дніпра. Йому 50 років.
- Раніше очолював апарат Дніпропетровської ОДА, коли нею керував Ігор Коломойський.
- У 2015 – 2016 роках був лідером партії "УКРОП", тоді ж боровся за крісло мера Києва.
- У бізнесі займався інвестиціями, гірничодобувною промисловістю, нафтою та газом.
- На життя бізнесмена двічі скоювали замах – обстріляли авто та підірвали кафе, у яких він перебував.
- У 2015 році Корбана звинуватили у створенні злочинної організації, розтраті майна та інших злочинах.
- Проте вже через 2 роки усі звинувачення з нього зняли через відсутність доказів.
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