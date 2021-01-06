Син бізнесмена та політика Геннадія Корбана Лев загинув 5 січня. Хлопець їхав разом з подружкою на квадроциклі. Однак згодом підлітків знайшли мертвими у річці.

Все що відомо про смерть Лева Корбана, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Трагічно загинув син Геннадія Корбана: подробиці, фото, відео

Як трапилась трагедія

Лев Корбан 5 січня поїхав кататись із подружкою на багі. Однак згодом перекинутий транспорт та тіла підлітків знайшли у річці Мокра Сара на Дніпропетровщині.

Поліцію викликала матір дівчини, тому що дітей довго не було. Припускають, що підлітки хотіли заїхати на місток, але не впорались з кермуванням. Діти нібито не змогли вибратись з води, бо були міцно пристебнуті.

Що відомо про підлітків

Леву Корбану виповнилось всього 16 років. За інформацією ЗМІ, загиблу дівчину звали Юлія Васик, вона була однокласницею Лева.

До слова, як пише, 056.ua, у Корбана – троє синів

Місце загибелі дітей, дивіться відео:



Перекинутий багі / Фото detective.com



Місце трагедії / Фото "Днепр Оперативный"

Яка ймовірна причина загибелі

Поліція вже відкрила справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

За попередньою інформацією, основна причина трагедію – нещасний випадок. Щоправда, точно про це можна буде говорити лише після низки експертиз.

Яка реакція соцмереж на трагедію

Співчуття Геннадію Корбану щодо загибелі сина висловила низка українських політиків. Наприклад, екснардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін, колишній генпрокурор Юрій Луценко та інші. Крім того, свої співчуття висловила Єврейська громада Дніпра.

Хто такий Геннадій Корбан? Це відомий бізнесмен і політик з Дніпра. Коли олігарх Ігор Коломойський керував Дніпропетровською ОДА, Корбан був главою апарату. У 2015 – 2016 роках очолював партію "УКРОП" та балотувався у мери Києва.

Корбан займався інвестиціями, гірничодобувною промисловістю, зокрема, нафтою та газом. У 2015 році Служба безпеки України затримала чиновника. Його звинуватили у створенні злочинної організації, розтраті майна та інших злочинах. У 2016 бізнесмену дозволили виїхати до Ізраїлю. У 2017 році прокуратура зняла всі звинувачення з Корбана через брак доказів.

До слова, на Корбана двічі вчиняли замахи: обстрілювали його авто та підривали кафе, де він був. Замовників так і не знайшли. Це відомий бізнесмен і політик з Дніпра. Коли олігарх Ігор Коломойський керував Дніпропетровською ОДА, Корбан був главою апарату. У 2015 – 2016 роках очолював партію "УКРОП" та балотувався у мери Києва.Корбан займався інвестиціями, гірничодобувною промисловістю, зокрема, нафтою та газом. У 2015 році Служба безпеки України затримала чиновника. Його звинуватили у створенні злочинної організації, розтраті майна та інших злочинах. У 2016 бізнесмену дозволили виїхати до Ізраїлю. У 2017 році прокуратура зняла всі звинувачення з Корбана через брак доказів.До слова, на Корбана двічі вчиняли замахи: обстрілювали його авто та підривали кафе, де він був. Замовників так і не знайшли.



Геннадій Корбан / Фото "Наші гроші"