Кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси: захопливі фото

10 березня 2021 , 15:51
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Джерело:

"Думская"

В порт Одеси 10 березня вперше у 2021 році зайшли кораблі НАТО. Зокрема, там пришвартувалася друга протимінна група, яка складається з турецького, румунського та іспанського кораблів.

Друга протимінна група НАТО SNMCMG 2 зайшла в порт Одеси вранці 10 березня.

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Швартуватися поблизу причалів морського вокзалу кораблі почали приблизно о 11:00.

У порту Одеси зупинилися

  • флагман SNMCMG 2 – турецький навчальний корабель;
  • турецький M 267 TCG Ayvalik (M 267);
  • іспанська TSPS Tajo (M 36);
  • румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25).

Крім того, провели протокольну зустріч командного складу групи з командуванням Військово-Морських сил України. Командиром загону є капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.

Зверніть увагу! Наприкінці січня 2021 року до Чорного моря заходили есмінці військово-морських сил США USS Porter і USS Donald Cook. Вони протягом 17 днів проводили спільні операції з союзниками та партнерами по НАТО: Україною, Румунією, Грузією і Туреччиною.

Кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси / Фото "Думская"