В порт Одеси 10 березня вперше у 2021 році зайшли кораблі НАТО. Зокрема, там пришвартувалася друга протимінна група, яка складається з турецького, румунського та іспанського кораблів.

Друга протимінна група НАТО SNMCMG 2 зайшла в порт Одеси вранці 10 березня. Читайте також Російські бомбардувальники політали над Чорним морем: у НАТО підняли в небо винищувачі Швартуватися поблизу причалів морського вокзалу кораблі почали приблизно о 11:00. У порту Одеси зупинилися флагман SNMCMG 2 – турецький навчальний корабель;

турецький M 267 TCG Ayvalik (M 267);

іспанська TSPS Tajo (M 36);

румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25). Крім того, провели протокольну зустріч командного складу групи з командуванням Військово-Морських сил України. Командиром загону є капітан першого рангу Юсуф Карагюлле. Зверніть увагу! Наприкінці січня 2021 року до Чорного моря заходили есмінці військово-морських сил США USS Porter і USS Donald Cook. Вони протягом 17 днів проводили спільні операції з союзниками та партнерами по НАТО: Україною, Румунією, Грузією і Туреччиною. Кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси / Фото "Думская"