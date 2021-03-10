Кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси: захопливі фото
В порт Одеси 10 березня вперше у 2021 році зайшли кораблі НАТО. Зокрема, там пришвартувалася друга протимінна група, яка складається з турецького, румунського та іспанського кораблів.
Джерело:"Думская"
Друга протимінна група НАТО SNMCMG 2 зайшла в порт Одеси вранці 10 березня.
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Швартуватися поблизу причалів морського вокзалу кораблі почали приблизно о 11:00.
У порту Одеси зупинилися
- флагман SNMCMG 2 – турецький навчальний корабель;
- турецький M 267 TCG Ayvalik (M 267);
- іспанська TSPS Tajo (M 36);
- румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25).
Крім того, провели протокольну зустріч командного складу групи з командуванням Військово-Морських сил України. Командиром загону є капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.
Кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси / Фото "Думская"
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