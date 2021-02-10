Корабельно-катерний склад застарів на 86%, – Дейнеко назвав проблеми морської охорони
Державна прикордонна служба України активно працює над реформами, головною метою яких є підвищити надійність охорони державного кордону. Зараз триває активна робота над розвивитком морської охорони.
Джерело:24 канал
Головні проблеми морської охорони
Про це в інтерв'ю розповів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. За його словами, корабельно-катерний склад морської охорони потребує модернізації.
До теми Українські моряки отримали американські швидкісні катери: фото
"Морська охорона зараз використовує корабельно-катерний склад, який морально застарів на 86%", – сказав він.
Оновлення корабельно-катерного складу
Однак зазначив, що завдяки міністру внутрішніх справ Арсену Авакову у 2020 році Україні вдалось підписати контракт з французькою компанією ОСЕА на будівництво та постачання 20 сучасних катерів. 5 суден FPB 98 MKI побудують в Україні на підприємстві "Нібулон".
Окрім цього, Державна прикордонна служба продовж 2021 – 2022 років має отримати 22 французьких гелікоптери Airbus Н125. У 2020 році Україні вдалось отримати вже 2 таких.
Поділитися новиною