Державна прикордонна служба України активно працює над реформами, головною метою яких є підвищити надійність охорони державного кордону. Зараз триває активна робота над розвивитком морської охорони.

Головні проблеми морської охорони

Про це в інтерв'ю розповів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. За його словами, корабельно-катерний склад морської охорони потребує модернізації.

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"Морська охорона зараз використовує корабельно-катерний склад, який морально застарів на 86%", – сказав він.

Оновлення корабельно-катерного складу

Однак зазначив, що завдяки міністру внутрішніх справ Арсену Авакову у 2020 році Україні вдалось підписати контракт з французькою компанією ОСЕА на будівництво та постачання 20 сучасних катерів. 5 суден FPB 98 MKI побудують в Україні на підприємстві "Нібулон".

Довідка. FPB 98 MKI – це маневрений патрульний катер, який має завдовжки 32 метри. Він виконаний з легкого алюмінію, що розвиває швидкість до 30 вузлів із дальністю плавання 1200 морських миль. Катер має малу осадку для плавання на мілководді.

Окрім цього, Державна прикордонна служба продовж 2021 – 2022 років має отримати 22 французьких гелікоптери Airbus Н125. У 2020 році Україні вдалось отримати вже 2 таких.