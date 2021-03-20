У Чорне море 20 березня зайшов американський есмінець Thomas Hudner. Це вже другий бойовий корабель ВМС США, який за добу увійшов в акваторію.

На кораблі планують операції для гарантування безпеки у морі. Його захід підтверджують дані міжнародної системи позиціонування суден AIS.

Читайте також У Чорне море зайшов фрегат НАТО: за ним слідом йшов російський ракетний корабель

До слова, цей есмінець здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів. Однак невідомо, скільки зараз ракет перебуває на цьому кораблі.

Другий американський корабель за добу

Ще 19 березня у Чорне море ввійшов ракетний крейсер ВМС США Monterey. Він оснащений 26 крилатими ракетами Tomahawk.

Зауважимо, Monterey і Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США, який очолює атомний авіаносець Dwight Eisenhower. Він перебуває у Середземному морі поблизу берегів Туреччини.

Зверніть увагу! США невдовзі передадуть Україні патрульні катери типу "Айленд": "Фастів", "Суми". Наразі військові зі складу ВМС ЗСУ освоюють їх у Штатах.

Дивіться відео, як Thomas Hudner зайшов у Чорне море: