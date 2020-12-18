Координаційна рада, яка має розробити законодавчі зміни для комплексного вирішення проблем малого та мікробізнесу, повинна запрацювати вже наступного тижня. Дорадчий орган стане майданчиком для дискусій та напрацювання рішень, які потім можуть втілюватися через відповідні проєкти законів та постанов.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 18 грудня провів відеонараду з представниками малого підприємництва зі створення координаційної ради. Про це мовиться на сайті глави держави.

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Хто увійде до координаційної ради

До дорадчого органу увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу Президента. Усі вони взяли участь у нараді та висловили свої зауваження та пропозиції.

Ми відкриті до діалогу. Ми зацікавлені в тому, щоб це був дійсно робочий механізм, який працював би і мав ефект і для країни, і для влади, і для підприємців,

– сказав Єрмак.

Він додав, що не завжди підприємці мають достатньо інформації про рішення, які ухвалюють уряд і парламент. Тому одним із завдань координаційної ради також буде донести цю інформацію та роз’яснити всі кроки влади.

Зверніть увагу! Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Відтак звільнення від сплати оренди та одноразові виплати по 8 тисяч гривень отримають ФОПи. Хто ще може отримати допомогу від держави – читайте за посиланням.