Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що українська контррозвідка знала і попереджала про загрози з боку Росії. Ба більше, це відбувалося тривалий час до початку агресії.

Лапутіна нагадала про спробу країни-агресора встановити контроль над Кримом за часів ексочільника автономної республіки Юрія Мєшкова. Про це вона розповіла в ефірі "Радіо Свобода".

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Як зазначила міністерка, після невдалої спроби відділення Криму Росія почала застосовувати гібридні методи.

Це винищення фінансових ресурсів Криму, проводилися операції по виведенню, у тому числі через фальшиві авізо, всіх активів кримських підприємств до Росії. Окрім цього, відбувався загальний на пострадянському просторі процес криміналізації бізнесу, зв'язків криміналу з владою місцевою,

– сказала Лапутіна.

Вона додала, що СБУ тоді створила оперативно-слідчу групу яка "робила все, щоб припинити дії" проти суверенітету України. Сама Лапутіна тоді працювала в оперативно-бойовому підрозділі "Альфа".

За словами міністерки, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, що базувалися на оперативних даних та аналітичній інформації щодо загроз. Першим висновком нашої роботи оперативної й аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму,

– згадала вона.

Однак, як сказала Лапутіна, через зміну влади на проросійський курс ніхто не звернув на це увагу. Очільниця Мінветеранів додала, що її групу за підсумками цієї роботи "просто розігнали".