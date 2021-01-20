У Міністерстві оборони України відповіли київській блогерці, яка називала Росію улюбленою країною та хотіла поскаржитись на офіцера Збройних сил Анатолія Штефана.

Реакція Міноборони

У відомстві чекають анонсованої скарги дівчини на Штефана. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони. Зауважили, що питання буде на особливому контролі.

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Контрольне питання буде особливим: Україна чи Росія?

– наголосили в Міноборони.

Річ у тім, що напередодні блогерка оприлюднила відео, у якому назвала офіцера "ганьбою української армії". Блогерка грозилась подати скаргу до Міноборони на Штефана. Все тому, що військовий поширив ще одне відео дівчини, у якому вона, стоячи на Майдані, назвала Росію улюбленою країною.

Що каже Штефан

Сам офіцер зазначив, що дівчина пішла іншим шляхом, аніж просто принести вибачення та пояснити свою позицію.

Вона вирішила написати скаргу в Міністерство оборони, щоб я приніс офіційні вибачення на її ж відео де вона з усмішкою обирає Росію прямо на Майдані! Подати на мене в суд за своє ж відео яке вона публічно виклала в соцмережу ТікТок. Нонсенс,

– наголосив Штефан.

Дивіться відео, де київська блогерка назвала Росію улюбленою країною: