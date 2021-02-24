Відновлення контролю на Донбасі: уряд вніс зміни до стратегії управління кордонами

24 лютого 2021 , 15:40
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Джерело:

24 канал

Уряд хоче відновити контроль над кордоном з Росією в Донецькій та Луганській оластях. Це зазначили у Стратегії інтегрованого управління кордонами до 2025 року.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 24 лютого. У ньому мовиться про охорону українсько-російського кордону на Донбасі після відновлення контролю.

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Що передбачають зміни

  • Ініціатива передбачає планування заходів для відновлення охорони українсько-російського кордону в Донецькій та Луганській областях.
  • Ключовим результатом Стратегії є готовність до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу у межах держкордону України, після набуття повноправного членства в ЄС.
  • Також планують модернізувати охорону кордону поза пунктами пропуску. Наприклад, перерозподілити ресурси, забезпечити розвиток підрозділів швидкого реагування, вдосконалити системи технічного спостереження тощо.

Зауважимо, ще в листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відновить контроль над кордоном на Донбасі. Глава держави навіть закликав прикордонників готуватись до цього дня.

Зверніть увагу! Уряд в липні 2019 року схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Вона має враховувати європейські практики.