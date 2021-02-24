Відновлення контролю на Донбасі: уряд вніс зміни до стратегії управління кордонами

Джерело:24 канал
Уряд хоче відновити контроль над кордоном з Росією в Донецькій та Луганській оластях. Це зазначили у Стратегії інтегрованого управління кордонами до 2025 року.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 24 лютого. У ньому мовиться про охорону українсько-російського кордону на Донбасі після відновлення контролю.
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Зауважимо, ще в листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відновить контроль над кордоном на Донбасі. Глава держави навіть закликав прикордонників готуватись до цього дня.Зверніть увагу! Уряд в липні 2019 року схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Вона має враховувати європейські практики.