Відновлення контролю на Донбасі: уряд вніс зміни до стратегії управління кордонами
Уряд хоче відновити контроль над кордоном з Росією в Донецькій та Луганській оластях. Це зазначили у Стратегії інтегрованого управління кордонами до 2025 року.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 24 лютого. У ньому мовиться про охорону українсько-російського кордону на Донбасі після відновлення контролю.
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Що передбачають зміни
- Ініціатива передбачає планування заходів для відновлення охорони українсько-російського кордону в Донецькій та Луганській областях.
- Ключовим результатом Стратегії є готовність до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу у межах держкордону України, після набуття повноправного членства в ЄС.
- Також планують модернізувати охорону кордону поза пунктами пропуску. Наприклад, перерозподілити ресурси, забезпечити розвиток підрозділів швидкого реагування, вдосконалити системи технічного спостереження тощо.
Зауважимо, ще в листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відновить контроль над кордоном на Донбасі. Глава держави навіть закликав прикордонників готуватись до цього дня.
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