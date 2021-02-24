Уряд хоче відновити контроль над кордоном з Росією в Донецькій та Луганській оластях. Це зазначили у Стратегії інтегрованого управління кордонами до 2025 року.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 24 лютого. У ньому мовиться про охорону українсько-російського кордону на Донбасі після відновлення контролю.

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