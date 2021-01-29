Контрабанду засуджує менше 10% українців: дослідження

Українці дуже лояльно ставляться до проблеми контрабанди. Люди виправдовують незаконні схеми, бо мають з них користь.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Рівень критичного ставлення українців до проблеми контрабанди є дуже низьким. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич коментуючи результати дослідження "Контрабанда у період пандемії".

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Як українці ставляться до контрабанди

Лише 5% українських працівників захотіли б звільнитися, якби дізналися, що працюють на компанію, яка займається контрабандою. 5% – написали б анонімний лист, і тільки 3% – розповіли б про все правоохоронцям.

Ставлення українців до контрабанди викликане кризою на ринку праці, особливо на прикордонних територіях,

– пояснив Тишкевич.

За його словами, населення переважно відзначає зменшення кількості контрабандних товарів в торгівлі. Однак люди продовжують масово перевозити товари через кордон у вигляді особистої поклажі.

Найбільше людей залучені до так званої схеми "піджаки", тобто перевезення товарів через кордон у вигляді особистої поклажі. Тишкевич зауважив, що така схема функціонує і під час пандемії коронавірусу.

Крім того, нелегально переміщені на митну територію України товари є бажаною покупкою для частини жителів країни. І ця частка зростає. Більшість українців схильні не звертати увагу на незаконне походження товарів.

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Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко наголосив, що контрабанда – це політичний виклик. Однак влада, мовляв, вже декілька років нічого не робить для подолання проблеми.