"Або ви з нами, або матимете проблеми": контрабандисти напали на прикордонників у Мукачеві
Контрабандисти 11 лютого вдерлися у помешкання до охоронців українського кордону з газовим балончиком. Вони погрожували прикордонникам фізичною розправою і хотіли, аби службовці були з ними за одне.
Джерело:Держприкордонслужба
Вони погрожували прикордонникам фізичною розправою, якщо ті "не будуть з ними".
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Причина нападу
У Держприкордонслужбі зазначили, що найімовірніша причина нападу – припинення незаконної оборудки пачкарів напередодні. Тоді брав участь у припиненні контрабандної схеми саме один з потерпілих, до яких увірвалися.
Тоді виявили сховок, у якому було понад 20 ящиків сигарет – їх контрабандисти планували переправити в Угорщину.
Контрабандисти обурилися
Ймовірно, саме ця ситуація обурила їх, а тому вирішили помститися. Однак на місце події одразу викликали швидку допомогу та працівників поліції. Проти нападників розпочали досудове розслідування.
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Як часто нападають на прикордонників
У Держприкордонслужбі зазначили, що тільки впродовж 2020 року зафіксували 27 фактів застосування насильства до особового складу, а також:
- 3 факти пошкодження військового майна;
- 9 фактів пошкодження майна військовослужбовців Держприкордонслужби;
- 15 фактів погроз фізичного насильства відносно особового складу прикордонного відомства.
Також там згадали загибель начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону Вадима Березенського у листопаді 2018 року. Його задавили автомобілем під час пошуку причетних до контрабанди сигарет. Вбивцю досі не покарано.
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